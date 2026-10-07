Nữ tử tù sinh năm 1976 thoát chết sau 2 lần tiêm thuốc độc: Đã tỉnh táo và có thể nói chuyện

Christa Pike, 50 tuổi, đã tỉnh táo và có thể nói chuyện sau khi sống sót qua một nỗ lực thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc tại bang Tennessee hồi tuần trước, các luật sư của cô cho biết ngày 6/10.

Giới chức Tennessee đã tiến hành thi hành án đối với Pike hôm 30/9. Cô bị tuyên án tử hình từ nhiều thập niên trước vì vai trò trong vụ sát hại Colleen Slemmer năm 1995.

Tuy nhiên, quá trình thi hành án không diễn ra như dự kiến. Một ngày sau đó, các luật sư cho biết Pike vẫn bất tỉnh và phải sử dụng máy thở. Cô được đưa tới một bệnh viện ở khu vực Nashville trong tình trạng hai cánh tay "sưng, bỏng và phồng rộp".

"Bất chấp những tổn thương nghiêm trọng mà cô ấy phải chịu ở hai cánh tay, cô ấy vẫn bị còng tay và khóa chân vào giường bệnh", nhóm luật sư của Pike gồm Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell và Luke Ihnen cho biết.

Tử tù Christa Pike.

Hiện Pike vẫn đang được chăm sóc y tế tích cực. Các luật sư cảnh báo quá trình hồi phục của cô có thể kéo dài.

"Quá trình hồi phục của cô ấy là chưa từng có tiền lệ về mặt y khoa. Tiên lượng vẫn chưa rõ ràng nhưng ít nhất chúng tôi dự kiến cô ấy sẽ phải trải qua một quá trình hồi phục lâu dài", các luật sư nói.

Sau sự cố, Thống đốc Tennessee Bill Lee, thuộc đảng Cộng hòa, tuyên bố tạm dừng các vụ hành quyết trong bang và yêu cầu tiến hành rà soát để xác định điều gì đã xảy ra.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận tại Tennessee và trên toàn nước Mỹ, đồng thời làm nóng trở lại những câu hỏi về tính hiệu quả và an toàn của các phương thức thi hành án tử hình.

Các luật sư của Pike đã đề nghị tòa án yêu cầu bảo toàn những tài liệu, hồ sơ và vật chứng liên quan đến quá trình thi hành án bất thành để phục vụ việc xem xét sự việc.

Trong khi đó, Bộ Cải huấn Tennessee xác nhận Pike vẫn đang nằm viện nhưng không cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của cô.

Người phát ngôn Dorinda Carter cho biết các quy định liên bang về bảo mật thông tin y tế không cho phép cơ quan này "chia sẻ hoặc xác nhận thông tin y tế" của Pike.

Pike hiện tiếp tục được điều trị. Khả năng hồi phục cũng như những bước tiếp theo liên quan đến bản án tử hình của cô vẫn chưa được xác định.