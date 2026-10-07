Chủ tịch Fed lại gặp khó với đợt điều chỉnh lãi suất mới

Tuần trước, Chủ tịch Fed New York John Williams và Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson liên tiếp phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương không cần vội tăng lãi suất trong tháng 10.

2 người cùng ông Warsh tạo thành nhóm lãnh đạo không chính thức có ảnh hưởng lớn nhất đến chính sách tiền tệ Fed. Vì vậy, những phát biểu gần như đồng thời của họ nhanh chóng khiến thị trường thay đổi kỳ vọng.

Sau khi Fed tăng lãi suất ngày 16/9, xác suất một đợt tăng tiếp theo trong tháng 10 từng liên tục đi lên, đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, sau phát biểu của Williams và Jefferson, con số này giảm xuống khoảng 25% trước khi báo cáo việc làm tháng 9 được công bố. Dữ liệu lao động yếu hơn dự báo sau đó tiếp tục kéo xác suất xuống thấp hơn.

Diễn biến này cho thấy một thách thức trong chiến lược truyền thông mà Warsh theo đuổi kể từ khi nhậm chức.

Khoảng trống thông tin khiến thị trường tự tìm câu trả lời

Các quan chức Fed từ lâu lo ngại việc báo trước quyết định lãi suất có thể khiến họ bị "trói" vào một lộ trình mà sau đó dữ liệu kinh tế không còn ủng hộ. Ông Warsh vì thế chủ trương hạn chế “định hướng tương lai”, thay vào đó yêu cầu thị trường tự đánh giá nền kinh tế. Chủ tịch Fed từng ví cách tiếp cận này là hãy “theo dõi quả bóng, đừng nhìn trọng tài”.

Song, những gì xảy ra trong vài tuần qua cho thấy rủi ro ngược lại. Khi Fed giải thích quan điểm về nền kinh tế nhưng không nói rõ cách những đánh giá đó sẽ chuyển thành quyết định chính sách, nhà đầu tư sẽ tự kết nối các dữ kiện.

“Bạn không cần hứa hẹn một lộ trình lãi suất để mọi người tự tìm ra một lộ trình được ngầm hiểu”, Eric Rosengren, cựu Chủ tịch Fed Boston, nhận xét.

Theo ông, khi một Chủ tịch Fed thể hiện mình là người cứng rắn với lạm phát, thị trường tự nhiên sẽ kỳ vọng lãi suất phải tăng đáng kể.

Đến cuối tháng 9, nhiều nhà đầu tư đã đi đến kết luận này. Ông Warsh trước đó giải thích rằng lãi suất hiện tại chưa thực sự hạn chế nền kinh tế và lạm phát cần giảm với “tốc độ đủ nhanh”. Những phát biểu này được xem là cơ sở rõ ràng cho một đợt tăng tiếp theo tại cuộc họp ngày 27-28/10.

Điều đó đẩy Fed vào thế khó. Nếu không tăng lãi suất, ngân hàng trung ương có nguy cơ khiến thị trường bất ngờ và phải trả lời câu hỏi: nếu chính sách chưa đủ hạn chế và lạm phát chưa giảm đủ nhanh, tại sao lại chờ?

Tuy nhiên, tăng lãi suất chỉ vì thị trường kỳ vọng, trong khi các nhà hoạch định chính sách chưa cho rằng cần thiết, cũng đi ngược với triết lý của ông Warsh. Đặc biệt, cuộc họp tháng 10 diễn ra chỉ vài ngày trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hai quan chức Fed giúp thị trường “hạ nhiệt”

Dự báo lãi suất công bố tháng 9 cho Fed một khoảng trống để lựa chọn. Phần lớn quan chức dự kiến còn một đợt tăng trong năm nay, nhưng động thái đó có thể diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 12.

Williams và Jefferson dường như đã tận dụng khoảng trống này để điều chỉnh kỳ vọng thị trường mà không buộc ông Warsh phải trực tiếp thay đổi thông điệp.

Williams nói một đợt tăng “vào cuối năm nay” có thể phù hợp, nhưng nhấn mạnh “không cần phải vội vàng”. Điều đáng chú ý là chỉ 1 tuần trước đó, chính ông tuyên bố thời kỳ Fed định hướng trước đường đi của lãi suất đã kết thúc.

Kurt Lewis, cựu cố vấn cấp cao Fed, hiện phụ trách chính sách ngân hàng trung ương tại Piper Sandler, đánh giá phát biểu của Williams cụ thể hơn nhiều so với mức cần thiết.

Theo Lewis, nếu Fed nhận thấy thị trường đã đi quá xa, việc điều chỉnh kỳ vọng trước khi các dữ liệu kinh tế mới xuất hiện sẽ dễ dàng hơn.

Các nhà kinh tế nhanh chóng hiểu thông điệp. Lewis bỏ dự báo Fed tăng lãi suất tháng 10. Goldman Sachs và RBC Capital Markets cũng thay đổi dự báo tương tự. Phần lớn giới phân tích hiện nghiêng về khả năng đợt tăng tiếp theo diễn ra vào tháng 12.

Thị trường trái phiếu đang làm một phần việc của Fed

Điều đáng chú ý là không có quá nhiều dữ liệu kinh tế mới xuất hiện để thay đổi triển vọng. Thứ thay đổi rõ rệt nhất lại nằm trên thị trường trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ khoảng 5% sau quyết định ngày 16/9 lên khoảng 5,25% vào đầu tuần trước, nằm trong xu hướng tăng lợi suất dài hạn trên toàn cầu. Jefferson cũng trực tiếp đề cập diễn biến này.

Lợi suất dài hạn tăng có thể làm giảm nhu cầu vay vốn, đầu tư và chi tiêu, qua đó thực hiện một phần công việc mà Fed muốn đạt được khi nâng lãi suất.

Trong bối cảnh nợ chính phủ và doanh nghiệp cao hơn nhiều so với các chu kỳ thắt chặt trước đây, Fed cũng phải thận trọng với tác động của một đợt tăng lợi suất dài hạn quá nhanh.

Yếu tố chính trị càng làm bài toán phức tạp khi cuộc họp tháng 10 kết thúc chỉ sáu ngày trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Rosengren cho rằng trì hoãn tăng lãi suất một cuộc họp không tạo khác biệt quá lớn về kinh tế nhưng có thể tạo khác biệt đáng kể về chính trị. Nếu thị trường tin chắc Fed sẽ tăng rồi ngân hàng trung ương bất ngờ không hành động, chính quyền có thể cáo buộc Fed đã tạo ra kỳ vọng sai lệch ngay trước bầu cử.

Diễn biến vừa qua không đồng nghĩa Warsh từ bỏ chiến lược giảm sự phụ thuộc của thị trường vào tín hiệu Fed. Thay vào đó, ông có thể đang điều chỉnh cách thực hiện.

Theo Rosengren, gần như mọi Chủ tịch Fed đều từng trải qua giai đoạn thị trường diễn giải phát biểu khác xa ý định ban đầu và sau đó phải tìm cách sửa lại thông điệp.

Loretta Mester, cựu Chủ tịch Fed Cleveland, cho rằng sự việc cho thấy giới hạn của việc để thị trường tự đoán quá nhiều. Bà chỉ ra, chỉ có một người thực sự có thể đại diện cho toàn bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang: Chủ tịch Fed.

Theo WSJ﻿