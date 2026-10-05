Tháng 9 đáng quên của kim loại quý, tháng 10 xuất hiện tín hiệu đảo chiều: Bạc có 70% xác suất tăng giá

Thị trường kim loại quý vừa trải qua tháng 9 với những biến động đáng kể khi vàng và bạc chịu sức ép từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Bước sang tháng 10, giới đầu tư đang theo dõi sát các dữ liệu lạm phát, động thái của Fed và yếu tố mùa vụ để đánh giá khả năng phục hồi của thị trường.

Theo Báo cáo phân tích thị trường tháng 10/2026 do Tập đoàn Phú Quý công bố, thị trường kim loại quý hiện chịu tác động đồng thời từ áp lực lãi suất và nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn.

Vàng, bạc cùng giảm trong tháng 9

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt tháng 9 ở mức 4.157,34 USD/ounce, giảm 6,55%. Giá bạc giảm mạnh hơn khi mất 9,20%, xuống 60,43 USD/ounce.

Tại Việt Nam, mức giảm thấp hơn nhờ lực cầu vật chất. Giá vàng miếng SJC đóng cửa tháng ở mức 140,8-144,1 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 3,1%. Trong khi đó, giá bạc thỏi Phú Quý giảm khoảng 6,5%.

Theo phân tích của Phú Quý, diễn biến này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Tại cuộc họp ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên vùng 3,75-4,00%, trong bối cảnh lạm phát, đặc biệt là giá năng lượng, vẫn ở mức cao.

Lãi suất cao hơn góp phần hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ những tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Dòng tiền có sự phân hóa

Diễn biến dòng vốn trong tháng 9 cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Theo báo cáo của Phú Quý, các quỹ đầu tư trên sàn COMEX đã thu hẹp đáng kể vị thế mua ròng đối với cả vàng và bạc.

Cụ thể, vị thế ròng của các quỹ đầu tư vàng giảm hơn 24.400 hợp đồng, trong khi vị thế đối với bạc giảm gần 40% so với đầu tháng.

Tuy nhiên, dòng tiền trên các quỹ ETF và thị trường vật chất lại cho thấy những tín hiệu khác nhau.

Đối với vàng, các quỹ ETF vàng toàn cầu vẫn mua ròng 63,4 tấn trong tháng 9, bất chấp giá giảm. Tồn kho vàng trên sàn COMEX cũng giảm hơn 14%, tương đương khoảng 120 tấn. Diễn biến này trái ngược với xu hướng tăng tồn kho tại Thượng Hải (SHFE) và London (LBMA).

Với bạc, dòng vốn ETF phân hóa rõ hơn. Quỹ ABRN tiếp tục tích lũy, trong khi SLV và PSLV gần như đi ngang. Tồn kho bạc cũng có sự dịch chuyển giữa các khu vực, với lượng tồn kho tại COMEX giảm trong khi SHFE tăng gần 7%.

Theo đánh giá của Phú Quý, sự dịch chuyển này cho thấy nhu cầu vật chất tại châu Á, đặc biệt từ Trung Quốc, vẫn có thể tạo lực đỡ cho thị trường. Bên cạnh đó, căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz và giá dầu Brent duy trì ở mức cao cũng góp phần củng cố nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn.

Tháng 10 chờ hai yếu tố quan trọng

Bước sang tháng 10, diễn biến của thị trường kim loại quý sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và thông điệp chính sách của Fed.

Đầu tiên là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 14/10 và cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra trong hai ngày 27-28/10.

Theo dự báo được Phú Quý dẫn lại, lạm phát toàn phần của Mỹ có thể tăng lên 3,7%. Nếu lạm phát tiếp tục cao, đồng USD có thể duy trì sức mạnh và tạo thêm áp lực lên vàng, bạc.

Ở chiều ngược lại, thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng, với xác suất khoảng 76%. Nếu Fed đưa ra thông điệp mềm mỏng hơn kỳ vọng, kim loại quý có thể có thêm động lực phục hồi.

Yếu tố thứ hai là tính chu kỳ. Theo thống kê 20 năm, tháng 10 thường có diễn biến tương đối tích cực đối với kim loại quý. Bạc có xác suất tăng giá khoảng 70%, với mức tăng trung bình 1,62%. Đối với vàng, xác suất tăng giá là 55%, với hiệu suất trung bình 0,81%.

Các ngưỡng giá cần theo dõi

Về kỹ thuật, vàng và bạc đang tiến gần những vùng hỗ trợ quan trọng.

Đối với vàng COMEX tháng 12/2026, vùng hỗ trợ được xác định quanh 4.123 USD/ounce. Nếu giữ được vùng giá này, giá vàng có thể hướng trở lại vùng kháng cự 4.488 USD/ounce.

Trong khi đó, bạc COMEX tháng 12/2026 đang kiểm định vùng hỗ trợ 59,29 USD/ounce. Nếu lực cầu xuất hiện tại vùng này, mục tiêu tiếp theo có thể là 70,75 USD/ounce. Ngược lại, nếu mất mốc 59,29 USD/ounce, giá bạc có khả năng lùi về vùng 51,31 USD/ounce.

Như vậy, tháng 10 được đánh giá là giai đoạn thị trường kim loại quý tiếp tục giằng co giữa áp lực từ lãi suất và các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu trú ẩn, dòng vốn ETF và yếu tố mùa vụ. Diễn biến lạm phát Mỹ cùng thông điệp từ Fed sẽ là những biến số quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của vàng và bạc.