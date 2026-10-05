Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anker ra mắt tai nghe kẹp tai AeroClip 2 tại Việt Nam, được Guinness công nhận về chất lượng đàm thoại

| | Thị trường

Anker Innovations chính thức giới thiệu soundcore AeroClip 2 tại Việt Nam từ ngày 5/10. Mẫu tai nghe mở dạng kẹp tai nổi bật với công nghệ thu giọng nói từ rung động cơ thể, kết hợp chip AI nhằm cải thiện khả năng đàm thoại trong môi trường nhiều tiếng ồn.

Anker ra mắt tai nghe kẹp tai AeroClip 2 tại Việt Nam, được Guinness công nhận về chất lượng đàm thoại - Ảnh 1.

Theo Anker, tai nghe mở gặp một hạn chế cố hữu khi thực hiện cuộc gọi: do không bịt kín ống tai, giọng nói của người dùng và tiếng ồn xung quanh cùng truyền qua không khí tới micro, khiến việc tách hai nguồn âm thanh trở nên khó khăn hơn.

AeroClip 2 được thiết kế để bổ sung một nguồn dữ liệu khác. Bên cạnh 4 micro MEMS, tai nghe sử dụng hai bộ phận thu giọng nói dựa trên rung động truyền qua cơ thể. Theo hãng, tín hiệu này bắt nguồn từ dây thanh quản nên ít bị ảnh hưởng bởi âm thanh trong môi trường xung quanh.

Hai nguồn dữ liệu được xử lý theo thời gian thực bởi chip AI THUS, giúp hệ thống nhận diện và tách giọng nói của người dùng khỏi tiếng ồn thay vì chỉ dựa vào các thuật toán lọc âm thanh.

Công nghệ THUS trước đó đã được sử dụng trên một mẫu tai nghe của soundcore. Theo Anker, tháng 4/2026, sản phẩm này được Guinness World Records công nhận về điểm chất lượng giọng nói được đo khách quan cao nhất trong lịch sử tai nghe TWS.

Đến tháng 9/2026, AeroClip 2 tiếp tục được Guinness World Records công nhận là tai nghe mở dạng kẹp tai có chất lượng đàm thoại rõ nét nhất thế giới.

Anker ra mắt tai nghe kẹp tai AeroClip 2 tại Việt Nam, được Guinness công nhận về chất lượng đàm thoại - Ảnh 2.

Khác với tai nghe in-ear, AeroClip 2 không đưa bộ phận phát âm vào trong ống tai. Thiết kế này cho phép người dùng vẫn nghe được âm thanh từ môi trường xung quanh, chẳng hạn tiếng phương tiện giao thông, thông báo tại sân bay hoặc trao đổi với đồng nghiệp.

Anker cho biết thiết kế kẹp tai của AeroClip 2 được phát triển dựa trên hơn 2.000 bản quét tai 3D, nhằm tìm ra lực kẹp phù hợp để tai nghe vừa ổn định vừa hạn chế cảm giác khó chịu khi đeo lâu. Sản phẩm cũng có khả năng kháng bụi và nước theo chuẩn IP57.

Tai nghe cho thời lượng sử dụng tối đa 8 giờ mỗi lần sạc và lên tới 32 giờ khi kết hợp với hộp sạc. AeroClip 2 cũng hỗ trợ sạc không dây và chế độ Phone-Free, cho phép phát nhạc lưu trực tiếp trên tai nghe mà không cần kết nối điện thoại.

AeroClip 2 chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 5/10 thông qua hệ thống phân phối chính hãng của Anker, với 4 màu gồm đen Midnight, đỏ Burgundy, trắng Cloud và xanh Mist.

Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dấu ấn 'Made in Vietnam' tại siêu sân vận động lớn gấp 2 lần Mỹ Đình: dát vàng hoành tráng bậc nhất thế giới, vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

Dấu ấn 'Made in Vietnam' tại siêu sân vận động lớn gấp 2 lần Mỹ Đình: dát vàng hoành tráng bậc nhất thế giới, vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng Nổi bật

Phát hiện láng giềng Việt Nam đang 'làm mưa làm gió' tại thị trường ô tô lớn thứ 7 thế giới: EU lập tức lên tiếng cảnh báo

Phát hiện láng giềng Việt Nam đang 'làm mưa làm gió' tại thị trường ô tô lớn thứ 7 thế giới: EU lập tức lên tiếng cảnh báo Nổi bật

Vượt qua Melbourne, Rome, thành phố giàu nhất Việt Nam lọt top 2 thế giới ở một yếu tố đặc biệt

Vượt qua Melbourne, Rome, thành phố giàu nhất Việt Nam lọt top 2 thế giới ở một yếu tố đặc biệt

14:40 , 05/10/2026
Phát hiện một máy bay không người lái sải cánh ngang Boeing 747, bay 73 giờ liên tục không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt

Phát hiện một máy bay không người lái sải cánh ngang Boeing 747, bay 73 giờ liên tục không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt

14:05 , 05/10/2026
Hàng trăm nghìn tấn thịt lợn ngoại ồ ạt tràn vào Việt Nam, giá rẻ không tưởng chỉ 45.000 đồng/kg

Hàng trăm nghìn tấn thịt lợn ngoại ồ ạt tràn vào Việt Nam, giá rẻ không tưởng chỉ 45.000 đồng/kg

13:21 , 05/10/2026
Không phải Thái Lan, một đối thủ của gạo Việt vừa mở tuyến đường thủy chở gạo thẳng sang Philippines, dự kiến đưa 60.000 tấn đi trong 3 tháng

Không phải Thái Lan, một đối thủ của gạo Việt vừa mở tuyến đường thủy chở gạo thẳng sang Philippines, dự kiến đưa 60.000 tấn đi trong 3 tháng

13:05 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên