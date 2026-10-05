Anker ra mắt tai nghe kẹp tai AeroClip 2 tại Việt Nam, được Guinness công nhận về chất lượng đàm thoại

Theo Anker, tai nghe mở gặp một hạn chế cố hữu khi thực hiện cuộc gọi: do không bịt kín ống tai, giọng nói của người dùng và tiếng ồn xung quanh cùng truyền qua không khí tới micro, khiến việc tách hai nguồn âm thanh trở nên khó khăn hơn.

AeroClip 2 được thiết kế để bổ sung một nguồn dữ liệu khác. Bên cạnh 4 micro MEMS, tai nghe sử dụng hai bộ phận thu giọng nói dựa trên rung động truyền qua cơ thể. Theo hãng, tín hiệu này bắt nguồn từ dây thanh quản nên ít bị ảnh hưởng bởi âm thanh trong môi trường xung quanh.

Hai nguồn dữ liệu được xử lý theo thời gian thực bởi chip AI THUS, giúp hệ thống nhận diện và tách giọng nói của người dùng khỏi tiếng ồn thay vì chỉ dựa vào các thuật toán lọc âm thanh.

Công nghệ THUS trước đó đã được sử dụng trên một mẫu tai nghe của soundcore. Theo Anker, tháng 4/2026, sản phẩm này được Guinness World Records công nhận về điểm chất lượng giọng nói được đo khách quan cao nhất trong lịch sử tai nghe TWS.

Đến tháng 9/2026, AeroClip 2 tiếp tục được Guinness World Records công nhận là tai nghe mở dạng kẹp tai có chất lượng đàm thoại rõ nét nhất thế giới.

Khác với tai nghe in-ear, AeroClip 2 không đưa bộ phận phát âm vào trong ống tai. Thiết kế này cho phép người dùng vẫn nghe được âm thanh từ môi trường xung quanh, chẳng hạn tiếng phương tiện giao thông, thông báo tại sân bay hoặc trao đổi với đồng nghiệp.

Anker cho biết thiết kế kẹp tai của AeroClip 2 được phát triển dựa trên hơn 2.000 bản quét tai 3D, nhằm tìm ra lực kẹp phù hợp để tai nghe vừa ổn định vừa hạn chế cảm giác khó chịu khi đeo lâu. Sản phẩm cũng có khả năng kháng bụi và nước theo chuẩn IP57.

Tai nghe cho thời lượng sử dụng tối đa 8 giờ mỗi lần sạc và lên tới 32 giờ khi kết hợp với hộp sạc. AeroClip 2 cũng hỗ trợ sạc không dây và chế độ Phone-Free, cho phép phát nhạc lưu trực tiếp trên tai nghe mà không cần kết nối điện thoại.

AeroClip 2 chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 5/10 thông qua hệ thống phân phối chính hãng của Anker, với 4 màu gồm đen Midnight, đỏ Burgundy, trắng Cloud và xanh Mist.