Nhà khoa học Việt nhận bằng sáng chế độc quyền từ lá vối: Thứ được tạo ra khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, quy trình tổng hợp xanh sử dụng dịch chiết lá vối làm tác nhân khử vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích.

Cụ thể, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 4323 cho giải pháp "Quy trình tổng hợp xanh hạt nano selen có hoạt tính kháng khuẩn sử dụng dịch chiết lá vối (Cleistocalyx operculatus L.) làm tác nhân khử".

Đây là kết quả nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Phương và các cộng sự tại Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều đáng chú ý là lá vối được sử dụng như một thành phần quan trọng trong quy trình tạo hạt nano selen, thay vì chỉ sử dụng các tác nhân hóa học tổng hợp.

Lá vối có gì đặc biệt?

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả lựa chọn lá vối - nguồn nguyên liệu phổ biến tại Việt Nam làm nguyên liệu cho quy trình tổng hợp hạt nano selen.

Selen (Se) là nguyên tố vi lượng cần thiết đối với cơ thể người và nhiều hệ thống sinh học. Tuy nhiên, các phương pháp tổng hợp hạt nano bằng kỹ thuật hóa học hoặc vật lý có thể đòi hỏi điều kiện phản ứng phức tạp và phát sinh chất thải.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả lựa chọn lá vối - nguồn nguyên liệu phổ biến tại Việt Nam - làm nguyên liệu cho quy trình tổng hợp hạt nano selen.

Dịch chiết lá vối chứa các hợp chất polyphenol và flavonoid. Trong quy trình nghiên cứu, những hợp chất sinh học này đóng vai trò tác nhân khử, giúp chuyển tiền chất selen về dạng selen nguyên tố (Se⁰), từ đó hình thành các hạt nano selen.

Đây là cơ sở để nhóm nghiên cứu tiếp tục đánh giá sâu hơn về đặc tính, độ an toàn và khả năng ứng dụng của vật liệu trong những lĩnh vực phù hợp.

Nano selen từ lá vối có tác động gì tới sức khỏe?

Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu nano selen tạo ra từ quy trình này có hoạt tính kháng khuẩn. Đây là một đặc tính được quan tâm khi nghiên cứu tiềm năng ứng dụng của hạt nano selen trong lĩnh vực y sinh.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng việc vật liệu thể hiện hoạt tính kháng khuẩn trong nghiên cứu không đồng nghĩa sản phẩm đã được chứng minh có tác dụng điều trị bệnh hoặc có thể sử dụng trực tiếp cho sức khỏe con người.

Nhóm nghiên cứu vẫn cần tiếp tục đánh giá đặc tính, độ an toàn và khả năng ứng dụng của vật liệu trước khi có thể hướng tới những ứng dụng cụ thể.

Một điểm đáng chú ý của nghiên cứu là việc sử dụng dịch chiết lá vối làm tác nhân khử, qua đó góp phần đơn giản hóa quy trình và hạn chế sử dụng tác nhân hóa học tổng hợp.

Việc tận dụng nguồn nguyên liệu thực vật sẵn có trong nước cũng mở ra hướng khai thác các loại cây bản địa trong phát triển vật liệu nano theo phương pháp tổng hợp xanh.

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 4323 ghi nhận tính mới và khả năng áp dụng của quy trình do PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Phương và các cộng sự tại Viện Sinh học nghiên cứu.

Kết quả này tạo cơ sở để nhóm tiếp tục hoàn thiện quy trình tổng hợp xanh hạt nano selen, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về đặc tính, độ an toàn và tiềm năng ứng dụng của vật liệu.