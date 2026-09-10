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Hồ Thị Phượng và Trần Văn Huy chuyển khoản 300.000.000 đồng thông qua tài khoản cá nhân: Công an vào cuộc xác minh giao dịch

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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng để kiểm tra, đối chiếu thông tin giao dịch, xác định tài khoản chuyển tiền.

Mới đây, Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời hỗ trợ 1 người dân trên địa bàn trả lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. 

Cụ thể, vào lúc 14h30 ngày 8/9, Công an xã Hướng Hiệp tiếp nhận trình báo của chị Hồ Thị Phượng (SN 1983, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp). Chị cho biết tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy số tiền 300 triệu đồng không thuộc quyền sở hữu của mình, chị Phượng đã chủ động trình báo Công an xã, đề nghị xác minh nhằm hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng để kiểm tra, đối chiếu thông tin giao dịch, xác định tài khoản chuyển tiền; đồng thời phối hợp với Công an địa phương nơi cư trú để xác minh nhân thân, thông tin liên quan đến chủ tài khoản. Qua xác minh, làm rõ, Công an xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Văn Huy (SN 1992, trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị).

Hồ Thị Phượng và Trần Văn Huy chuyển khoản 300.000.000 đồng thông qua tài khoản cá nhân: Công an vào cuộc xác minh giao dịch- Ảnh 1.

Công an xã Hướng Hiệp hỗ trợ người dân trao trả tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, chị Hồ Thị Phượng đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Trần Văn Huy. Hành động của chị Phượng là việc làm đáng ghi nhận, thể hiện sự trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân khi tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ chuyển nhầm cần giữ nguyên số tiền, không tự ý sử dụng và nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị 

Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

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