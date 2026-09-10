Phụ huynh Hà Nội rần rần khoe 1 thứ những ngày đầu năm học: Càng nhìn càng mê mà chỉ tốn khoảng 12.000 đồng

Những ngày đầu năm học mới 2026-2027, trên các diễn đàn và mạng xã hội, các bậc phụ huynh tại Hà Nội đang "rần rần" chia sẻ những hình ảnh về bữa ăn bán trú của con em mình. Đáng chú ý, nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ khi biết một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng như vậy nhưng cha mẹ chỉ cần chi trả khoảng 12.000 đồng.

Những bữa ăn đa dạng nhóm chất

Khởi đầu năm học mới luôn mang lại nhiều cảm xúc, nhưng năm nay, chủ đề "cơm bán trú" lại trở nên hot hơn bao giờ hết. Hàng loạt hình ảnh chụp lại những khay cơm inox sáng bóng với các món ăn đa dạng, đẹp mắt đã được các phụ huynh đăng tải, kèm theo những dòng trạng thái khen ngợi về chất lượng và mức giá "không tưởng".

Qua quan sát thực tế từ những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, có thể thấy các suất ăn bán trú tại nhiều trường khá chỉn chu. Ví dụ, trong một hình ảnh suất cơm bao gồm: cơm trắng, trứng đúc thịt, rau xào, đậu sốt và đặc biệt có thêm một miếng dưa hấu tráng miệng cùng một hộp sữa tươi. Ở một hình ảnh khác, suất ăn có thịt kho, trứng chiên, rau luộc và cơm trắng. Sự đa dạng các nhóm chất (tinh bột, đạm, vitamin) trong một suất ăn giá rẻ là điều khiến nhiều phụ huynh cảm thấy yên tâm.

Việc các nhà trường công khai hình ảnh và mức giá bữa ăn không chỉ giúp phụ huynh giám sát chất lượng mà còn tạo niềm tin lớn trong cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh giá cả thị trường đang có xu hướng tăng.

Sự đa dạng các nhóm chất (tinh bột, đạm, vitamin) trong một suất ăn giá rẻ là điều khiến nhiều phụ huynh cảm thấy yên tâm. (Ảnh: phụ huynh chia sẻ)

Tin vui lớn từ năm học 2026-2027

Được biết, tại kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm học 2026-2027, mở ra cơ hội tiếp cận bữa ăn dinh dưỡng chất lượng cho hàng trăm nghìn học sinh.

Mức hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày: Được áp dụng cho 6 nhóm học sinh thuộc đối tượng chính sách và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể bao gồm: học sinh cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; học sinh cư trú tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn xã Minh Châu; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh là người khuyết tật; học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh.

Mức hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày: Áp dụng cho đối tượng học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Một điểm đáng chú ý trong Nghị quyết là tính linh hoạt và sự tôn trọng thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Trong trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ được thu từ người học, nhưng phải bảo đảm mức ăn tối thiểu không thấp hơn 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với các đối tượng chính sách và đạt mức ăn tối thiểu chung theo mặt bằng trung tâm.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội được đánh giá là một bước đi đầy tính nhân văn và có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, mà còn đảm bảo mọi học sinh tiểu học đều có cơ hội được thụ hưởng những bữa ăn bán trú đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc đảm bảo dinh dưỡng học đường không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.

Những khay cơm bán trú ngày đầu năm học không chỉ là câu chuyện về mức giá rẻ mà là minh chứng cho nỗ lực của các nhà trường và ngành giáo dục trong việc chăm lo cho học sinh. Cùng với chính sách hỗ trợ đầy ý nghĩa sẽ được áp dụng trong tương lai gần, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa cam kết chăm sóc và đầu tư cho thế hệ tương lai, đảm bảo mọi trẻ em đều được nuôi dưỡng và học tập trong điều kiện tốt nhất.