Vì sao Doraemon có màu xanh?

Doraemon là chú mèo máy đến từ thế kỷ 22, được gửi về quá khứ để giúp cậu bé hậu đậu Nobita thay đổi tương lai. Suốt hàng chục năm, hình ảnh chú mèo máy tròn vo, không tai, có chiếc túi thần kỳ trước bụng đã trở nên quá quen thuộc với độc giả và khán giả nhiều thế hệ.

Nhưng nếu quay về quá khứ của chính Doraemon, người ta sẽ nhận ra vốn dĩ mèo ú không có màu xanh như hiện tại. Trong một số phiên bản, Doraemon từng có thân màu vàng và đôi tai nguyên vẹn. Sau khi bị chuột cắn mất tai, Doraemon mới trở thành chú mèo máy màu xanh mà mọi người biết đến.

Điều thú vị là câu chuyện về sự thay đổi này không chỉ có một phiên bản. Tùy vào thời điểm và tác phẩm mà người hâm mộ từng tiếp xúc, xuất hiện ít nhất 4 cách giải thích về màu sắc đặc trưng của Doraemon.

1. Uống nhầm "Thuốc bi kịch", khóc đến bong lớp sơn

Đây là cách giải thích quen thuộc với nhiều khán giả từng xem bộ phim 2112: Doraemon Ra Đời. Theo câu chuyện này, Doraemon vốn có màu vàng và vẫn còn đôi tai. Một ngày nọ, cậu bị chuột robot cắn mất tai khi đang ngủ. Đau khổ vì ngoại hình của mình, Doraemon còn bị bạn gái Noramyako chê cười.

Màu xanh của Doraemon từng được giải thích bằng nhiều thiết lập khác nhau qua các thời kỳ

Doraemon định uống "Thuốc vui vẻ" để lấy lại tinh thần nhưng lại uống nhầm "Thuốc bi kịch". Mèo ú khóc suốt ba ngày ba đêm. Những rung động mạnh do khóc quá nhiều khiến lớp mạ trên cơ thể bị bong ra, để lộ phần thân màu xanh bên dưới.

Đây là thiết lập được xây dựng trong bộ phim 2112: Doraemon Ra Đời, ra mắt năm 1995 và về sau trở thành một trong những lời giải thích phổ biến nhất cho màu xanh của Doraemon.

2. Bị chuột cắn mất tai rồi... sợ đến xanh mặt

Một cách giải thích khác xuất hiện sớm hơn đến từ "Bách khoa toàn thư Doraemon", được đăng trên tạp chí CoroCoro Comic vào cuối thập niên 1970. Trong phiên bản này, Doraemon bị chuột cắn mất tai khi đang ngủ. Sau khi tỉnh dậy, mèo ú soi gương và hoảng hốt trước bộ dạng không còn tai của mình. Cú sốc khiến Doraemon "xanh mặt" và từ đó cơ thể cậu chuyển sang màu xanh.

Thiết lập này thường được gọi là "thiết lập Katakura", theo tên Yōji Katakura, một trợ lý lâu năm của Fujiko F. Fujio. Đây từng là cách giải thích rất phổ biến trước khi bộ phim 2112: Doraemon Ra Đời đưa ra câu chuyện mới về nguồn gốc màu xanh.

Cảnh tượng Doraemon "shock bay màu" sau khi bị chuột cắn mất tai

3. Doraemon vốn đã màu xanh từ đầu

Đây mới là chi tiết dễ khiến những người chỉ biết phiên bản phổ biến ngày nay bất ngờ. Trong tập 11 của manga Doraemon, xuất bản ngày 30/6/1976, câu chuyện kể về việc Doraemon bị chuột cắn mất tai. Thế nhưng trước và sau sự cố, màu cơ thể của Doraemon không hề thay đổi. Cậu vẫn màu xanh từ đầu đến cuối.

Điều đó có nghĩa, ở giai đoạn này, câu hỏi "Tại sao Doraemon từ vàng chuyển sang xanh?" thực tế còn chưa tồn tại. Doraemon vốn đã được vẽ màu xanh.

Sau này, các thiết lập về quá khứ của Doraemon tiếp tục được bổ sung và thay đổi, trong đó có thiết lập Doraemon ban đầu màu vàng. Đây cũng là lý do người hâm mộ thuộc những thời kỳ khác nhau có thể nhớ những câu trả lời hoàn toàn khác nhau cho cùng một câu hỏi.

4. Câu chuyện Doraemon chuyển sang màu xanh lại được dùng trong các tập phim sau này

Điều thú vị là dù thiết lập "xanh mặt vì mất tai" từng bị xem là cách giải thích cũ, nó chưa hoàn toàn biến mất. Trong tập đặc biệt Tiến Lên Doraemon! Cuộc Đua Xuyên Giải Ngân Hà phát sóng năm 2011, câu chuyện Doraemon bị chuột cắn mất tai rồi trở nên xanh lại tiếp tục được sử dụng. Một số tác phẩm sau đó cũng tiếp tục tham chiếu đến những thiết lập cũ về quá khứ của Doraemon.

Hình ảnh Doraemon quen thuộc nhất đối với các thế hệ độc giả

Vì vậy, nếu hỏi "đâu mới là lý do thật sự khiến Doraemon có màu xanh?", câu trả lời không đơn giản chỉ có một đáp án. Tùy vào thời kỳ và phiên bản mà người xem từng tiếp xúc, họ có thể biết đến một câu chuyện khác nhau.

Còn theo thiết lập phổ biến hiện nay, Doraemon vốn là một robot mèo màu vàng, có tai, sau đó mất tai và trở thành chú mèo máy màu xanh mà mọi người quen thuộc. Những cách giải thích trước đó vẫn tồn tại trong lịch sử phát triển của nhân vật, khiến câu chuyện về màu xanh của Doraemon trở thành một trong những chi tiết thú vị nhất về chú mèo máy này.