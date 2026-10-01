Thu nhập tỷ đồng từ kênh YouTube POPS Kids

Tính đến ngày 8/10, theo thống kê của Social Blade - trang web chuyên thống kê và phân tích dữ liệu mạng xã hội, kênh POPS Kids đang đứng thứ 8 trong danh sách 100 kênh YouTube tại Việt Nam có nhiều người đăng ký nhất.

POPS Kids ra nhập thị trường từ ngày 14/01/2014, tập trung phát triển nội dung giáo dục và giải trí dành cho trẻ em Việt Nam. Bên cạnh những chương trình do POPS phát triển như Mầm Chồi Lá, Gối Ôm Kể Chuyện, Siêu Nhân Bút Chì, POPS Kids còn phát hành nhiều thương hiệu hoạt hình quốc tế có bản quyền như Doraemon, Pokémon.

Kênh YouTube POPS Kids

Vào năm hoạt động thứ 7, POPS Kids cán mốc 15 triệu lượt đăng ký theo dõi, trở thành kênh YouTube đầu tiên tại Việt Nam đạt được cột mốc này. Sau thời gian dài gia nhập thị trường, POPS Kids đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của đông đảo khán giả nhỏ tuổi trên cả nước.

Theo thống kê của Social Blade, kênh POPS Kids hiện có 20,3 triệu lượt đăng ký, với 4.687 video được đăng tải. Kênh đã thu hút hơn 15 tỷ lượt xem, đứng thứ 710 trong bảng xếp hạng các kênh YouTube nhiều lượt xem nhất trên thế giới.

Ước tính hàng năm, kênh có thể thu về 94.000 USD đến 7,2 triệu USD (khoảng 2,4 tỷ đồng đến 186,5 tỷ đồng/năm). Tính riêng ngày 8/10/2026, kênh đã thu hút được 3.489.200 lượt xem, mang về nguồn thu nhập ước tính từ 872 USD đến 67.000 USD (khoảng hơn 22,6 triệu đồng đến hơn 1,7 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các con số trên hoàn toàn là ước tính độc lập của Social Blade dựa trên dữ liệu công khai, không phải số liệu do kênh công bố, cũng như chưa từng được YouTube xác nhận.

Thu nhập thực tế trên YouTube phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ lượt xem được bật kiếm tiền, thị trường khán giả, chính sách của YouTube và nhiều yếu tố khác.