Điều tra hơn 2.000 tài khoản ngân hàng, công an bắt 18 đối tượng

Công an Thanh Hóa ngày 8/10/2026 cho biết gần đây đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn tội phạm công nghệ cao vô cùng tinh vi là thu mua tài khoản ngân hàng rồi sử dụng phần mềm độc hại can thiệp vào thiết bị để đánh lừa hệ thống xác thực sinh trắc học.

Theo số liệu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1/7/2024 đến ngày 27/9/2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ án liên quan đến tội phạm định danh và xác thực điện tử, với 18 đối tượng bị khởi tố. Điểm chung của cả hai vụ án này là hành vi mua bán trái phiếu, thông tin tài khoản ngân hàng gắn liền với thủ đoạn công nghệ cao nhằm vô hiệu hóa lớp bảo mật khuôn mặt.

Trong vụ án thứ nhất, lực lượng chức năng đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Nhóm này đã sử dụng phần mềm độc hại để can thiệp trực tiếp vào dữ liệu camera trên điện thoại.

Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt, phần mềm sẽ tự động chèn ảnh chân dung có sẵn trên thiết bị để qua mặt hệ thống. Chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, nhóm này đã thu mua hơn 1.000 tài khoản, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tại vụ án thứ hai, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 10 đối tượng về các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác.

Bằng hình thức nhờ người thân, quen đứng tên hoặc trực tiếp bỏ tiền mua lại hơn 1.000 tài khoản, các đối tượng đã gỡ bỏ giới hạn bảo vệ trên thiết bị, cài đặt công cụ làm sai lệch dữ liệu camera để toàn quyền giao dịch mà không cần phải có chính chủ tài khoản quét, xác thực sinh trắc học.

Hầu hết các tài khoản này được sử dụng vào mục đích "bào khuyến mãi" từ các trang đánh bạc trực tuyến, mang lại số tiền thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Một số đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình đấu tranh cho thấy các đối tượng phạm tội hoạt động hết sức tinh vi. Chúng liên lạc qua các ứng dụng bảo mật, ẩn danh cao, sử dụng tin nhắn tự xóa hoặc thu hồi để xóa sạch dấu vết. Việc xác minh danh tính, dòng tiền qua nhiều lớp trung gian và phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài gặp không ít khó khăn.

Công an cảnh báo đặc biệt với người dùng tài khoản ngân hàng

Thực tế này càng đáng lo ngại khi nhiều người dân vẫn giữ tâm lý chủ quan rằng đã có xác thực khuôn mặt sinh trắc học thì không ai có thể rút hay chuyển tiền thay mình. Chính suy nghĩ sai lầm đó khiến người dân dễ dàng buông lơi cảnh giác, sẵn sàng bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản. Khi tài khoản lọt vào tay kẻ xấu, chúng dễ dàng kết hợp quyền kiểm soát đăng nhập với các công cụ kỹ thuật để thao túng hoàn toàn danh tính nạn nhân.

Đằng sau những lời mời chào kiếm tiền dễ dàng từ việc mở hộ tài khoản là những cạm bẫy pháp lý khôn lường.

Chỉ vì cả nể, ham kiếm tiền nhanh hoặc thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người dân đã vô tình trở thành “mắt xích” tiếp tay cho các đường dây tội phạm. Một chữ ký mở hộ tài khoản, một lần giao phó quyền quản lý số điện thoại đăng ký dịch vụ cho người khác tưởng chừng vô hại, nhưng lại tạo điều kiện để kẻ xấu kiểm soát toàn bộ giao dịch nhằm phục vụ mục đích vi phạm pháp luật.

Trước những nguy cơ hiện hữu, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tuyệt đối đề cao cảnh giác. Mỗi người dân cần kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị mở hộ, bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, kể cả khi đó là người quen thân. Tuyệt đối không giao thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hay để người khác dùng chung số điện thoại quản lý tài khoản của mình.

Người dân cần hết sức thận trọng trước những lời mời chào "chỉ cần đứng tên nhận tiền", không gửi ảnh giấy tờ tùy thân, ảnh khuôn mặt hay thực hiện xác thực theo hướng dẫn của người lạ để nhận các khoản thưởng không rõ nguồn gốc. Việc cài đặt ứng dụng ngân hàng phải được thực hiện từ nguồn chính thức; tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ hoặc làm theo yêu cầu can thiệp, gỡ bỏ cơ chế bảo vệ của điện thoại.

Trong trường hợp đã sơ suất giao tài khoản cho người khác hoặc phát hiện các giao dịch bất thường, người dân phải nhanh chóng liên hệ với ngân hàng qua kênh chính thức để yêu cầu khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ. Toàn bộ tin nhắn trao đổi, thông tin người liên hệ và chứng từ giao dịch cần được lưu giữ cẩn thận phục vụ công tác xác minh.

Kiểm soát chặt chẽ tài khoản ngân hàng của chính mình, kiên quyết nói không với mọi hình thức mua bán, cho thuê chính là chiếc khiên vững chắc nhất để bảo vệ bản thân trước pháp luật và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.

Ảnh tạo bởi AI

Trang Anh