IMF cảnh báo AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng

Theo IMF, đầu tư vào AI đang tập trung mạnh tại Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi nhiều nước có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. IMF cũng cho rằng, nếu được phát triển và ứng dụng phù hợp, AI có thể đóng góp thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu mỗi năm. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo những rủi ro liên quan đến việc làm, an ninh mạng và ổn định tài chính nếu các khoản đầu tư AI không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định, AI đang nhanh chóng trở thành một trong những yếu tố quyết định vị thế của các quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong khi thúc đẩy các nền kinh tế đi đầu về AI, làn sóng này lại có nguy cơ bỏ qua nhiều quốc gia khác, qua đó làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế trên toàn cầu.

Theo người đứng đầu IMF, để khai thác sức mạnh chuyển đổi của AI, cần bảo đảm mọi quốc gia đều có cơ hội tham gia. Việc mở rộng khả năng tiếp cận AI trên toàn cầu là yếu tố quan trọng, đòi hỏi các nước tăng cường hợp tác.

Bài phát biểu của bà Georgieva được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về những khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực AI và khả năng các nhà đầu tư thu hồi lợi nhuận từ những khoản đầu tư này. Bà Georgieva cảnh báo nếu kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, đòn bẩy tài chính của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn và lượng cổ phiếu Mỹ do các nhà đầu tư trên toàn cầu nắm giữ ngày càng tăng có thể biến sự thất vọng thành một cú sốc trên diện rộng.



