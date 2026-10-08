Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF cảnh báo AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng

| | Kinh tế số

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hôm qua cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng khoảng cách kinh tế giữa các quốc gia.

Theo IMF, đầu tư vào AI đang tập trung mạnh tại Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi nhiều nước có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. IMF cũng cho rằng, nếu được phát triển và ứng dụng phù hợp, AI có thể đóng góp thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu mỗi năm. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo những rủi ro liên quan đến việc làm, an ninh mạng và ổn định tài chính nếu các khoản đầu tư AI không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định, AI đang nhanh chóng trở thành một trong những yếu tố quyết định vị thế của các quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong khi thúc đẩy các nền kinh tế đi đầu về AI, làn sóng này lại có nguy cơ bỏ qua nhiều quốc gia khác, qua đó làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế trên toàn cầu.

Theo người đứng đầu IMF, để khai thác sức mạnh chuyển đổi của AI, cần bảo đảm mọi quốc gia đều có cơ hội tham gia. Việc mở rộng khả năng tiếp cận AI trên toàn cầu là yếu tố quan trọng, đòi hỏi các nước tăng cường hợp tác.

Bài phát biểu của bà Georgieva được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về những khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực AI và khả năng các nhà đầu tư thu hồi lợi nhuận từ những khoản đầu tư này. Bà Georgieva cảnh báo nếu kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, đòn bẩy tài chính của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn và lượng cổ phiếu Mỹ do các nhà đầu tư trên toàn cầu nắm giữ ngày càng tăng có thể biến sự thất vọng thành một cú sốc trên diện rộng.


Theo Kiên Dương

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khuyên cho toàn bộ cá nhân, hộ kinh doanh chuẩn bị làm hồ sơ khai thuế quý III/2026

Lời khuyên cho toàn bộ cá nhân, hộ kinh doanh chuẩn bị làm hồ sơ khai thuế quý III/2026 Nổi bật

CEO Mistral AI: 'AI có chủ quyền' trở thành ưu tiên chiến lược toàn cầu

CEO Mistral AI: 'AI có chủ quyền' trở thành ưu tiên chiến lược toàn cầu Nổi bật

Công an phát thông báo quan trọng tới người dùng Telegram

Công an phát thông báo quan trọng tới người dùng Telegram

16:57 , 08/10/2026
Sau cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản trả khoản vay 79 triệu từ nhân viên ngân hàng, người phụ nữ báo công an Hà Tĩnh

Sau cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản trả khoản vay 79 triệu từ nhân viên ngân hàng, người phụ nữ báo công an Hà Tĩnh

16:44 , 08/10/2026
40 năm sau tầm nhìn của Steve Jobs: AI đã thay đổi thế giới ra sao?

40 năm sau tầm nhìn của Steve Jobs: AI đã thay đổi thế giới ra sao?

16:37 , 08/10/2026
Công an Cần Thơ xác minh tài khoản người đàn ông giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Công an Cần Thơ xác minh tài khoản người đàn ông giao dịch hơn 100 tỷ đồng

15:51 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên