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Sau cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản trả khoản vay 79 triệu từ nhân viên ngân hàng, người phụ nữ báo công an Hà Tĩnh

| | Kinh tế số

Cục An ninh mạng phát đi thông báo mới.

Sau cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản trả khoản vay 79 triệu từ nhân viên ngân hàng, người phụ nữ báo công an Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Bà N.T.T. làm việc với công an

Cục An ninh mạng cho biết, chỉ trong một ngày, Công an xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ tài sản cho người dân.

Sáng 7/10, bà N.T.T. (SN 1955, trú tại thôn Long Hải, xã Đan Hải) nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng là nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội, thông báo bà T. có khoản vay đến hạn 79 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Hoang mang trước thông tin bất ngờ, bà T. dự định rút tiền tiết kiệm để chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên, nhớ lại những nội dung cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại được Công an xã Đan Hải tuyên truyền tại cuộc họp thôn trước đó, bà đã dừng lại và đến trụ sở Công an xã trình báo. Qua xác minh, cán bộ Công an giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời hướng dẫn bà các biện pháp phòng ngừa.

Khoảng 14h cùng ngày, một vụ lừa đảo khác nhằm vào người cao tuổi tiếp tục xảy ra trên địa bàn. Vợ chồng ông D.A.S. và bà P.T.L. (cùng SN 1949, trú tại thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải) nhận điện thoại từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã.

Đối tượng thông báo căn cước của ông S. bị sử dụng làm “hồ sơ xấu”, yêu cầu ông ra Hà Nội giải quyết. Khi đối tượng bắt đầu hỏi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn ông S. thực hiện các thao tác, vợ chồng ông nghi ngờ bị lừa đảo. Nhớ nội dung được Công an xã tuyên truyền trước đó, ông S. tắt điện thoại và trực tiếp đến Công an xã Đan Hải để xác minh.

Tại đây, lực lượng Công an kịp thời giải thích, làm rõ thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng để tạo tâm lý hoang mang, đe dọa, sau đó khai thác thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân khi nhận cuộc gọi tự xưng là công an, ngân hàng, tòa án... có nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn, không cung cấp mã OTP và trao đổi với người thân để cùng xác minh. Khi có nghi vấn, người dân nên trực tiếp đến trụ sở Công an xã gần nhất để được hướng dẫn, xác minh; tuyệt đối không chuyển tiền hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại theo yêu cầu của người lạ.

Đại Phú

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