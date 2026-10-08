Việt Nam là nơi triển khai Applied AI Lab đầu tiên trên thế giới của Google

Đáng chú ý, ông David Benjamin chia sẻ rằng mô hình tại Việt Nam được xem là một bản mẫu (template) để Google hướng tới nhân rộng trên toàn cầu. Với thông điệp “Dare to dream, dare to do” (Dám mơ, dám làm), ông khuyến khích các nhà nghiên cứu Việt Nam mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng lớn, tạo ra các giải pháp có giá trị thực tiễn.

Vì sao Google chọn Việt Nam?

Saigon AI Hub (SAIH) được VNG và Đại học Quốc gia TP.HCM đồng sáng lập vào cuối năm 2025, nhằm xây dựng môi trường nghiên cứu AI mở, kết nối các trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ.

Tháng 5/2026, SAIH và Google AI Futures Fund công bố quan hệ đối tác chiến lược, chính thức triển khai mô hình Applied AI Lab tại Việt Nam. Chương trình tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu tiếp cận sớm công nghệ AI của Google, sử dụng hạ tầng tính toán, mô hình AI và nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ chuyên gia Google Labs, Google DeepMind và VNG.

Ông David Benjamin - Nhà đồng sáng lập Google AI Futures Fund phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Theo ông David Benjamin, mục tiêu của chương trình không chỉ là giúp các nhóm nghiên cứu nâng cao năng lực học thuật mà còn tạo điều kiện để những nghiên cứu đạt chất lượng quốc tế có thể giải quyết các vấn đề thực tế.

Ông đánh giá rào cản của các nhà nghiên cứu Việt Nam không nằm ở tài năng hay khát vọng. Kết quả Khóa 1 cho thấy khi có đủ nguồn lực, các nhóm có thể phát triển những nguyên mẫu tương đối hoàn thiện trong các lĩnh vực y tế, ngôn ngữ, an toàn và độ tin cậy của AI.

Ở góc độ dài hạn, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho biết Google đang tập trung vào ba trụ cột tại Việt Nam: thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và xây dựng quan hệ hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học.

Theo số liệu ông Marc Woo chia sẻ, Google đã hỗ trợ hàng trăm startup, đồng hành cùng 19 cộng đồng lập trình viên và đào tạo hơn 100.000 sinh viên, chuyên gia về AI tại Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh mô hình hợp tác “Triple Helix” (xoắn ba), kết hợp định hướng của Nhà nước, tri thức từ các trường đại học và khả năng triển khai của doanh nghiệp. Theo ông, sự phối hợp này giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu AI và ứng dụng thực tế.

Sáu tháng với những kết quả nghiên cứu đầu tiên

Khóa 1 của Saigon AI Hub quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu từ các trường đại học tại TP.HCM, chia thành 10 nhóm. Sau sáu tháng, cả 10 nhóm đã giới thiệu kết quả tại Demo Day, trong đó sáu nhóm được lựa chọn trình diễn trực tiếp nguyên mẫu.

Các dự án trải rộng từ hỗ trợ phát hiện ung thư đại trực tràng, xử lý tiếng nói tiếng Việt, nhận diện deepfake đến phân tích video, thực tế ảo và điều khiển máy bay không người lái.

Các dự án do các bạn trẻ nghiên cứu và ứng dụng, từ hỗ trợ phát hiện ung thư đại trực tràng, xử lý tiếng nói tiếng Việt, nhận diện deepfake đến phân tích video, thực tế ảo và điều khiển máy bay không người lái. Ảnh: BTC

Trong lĩnh vực y tế, một nhóm phát triển mô hình học sâu có khả năng xác định và phân vùng polyp trên hình ảnh nội soi, hướng tới hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm ung thư đại trực tràng. Một nhóm khác nghiên cứu công nghệ nhận diện hình ảnh, video giả mạo bằng AI, kể cả khi chất lượng hình ảnh bị suy giảm do nén hoặc nhiễu.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu Deepfake Detection đã xếp thứ tư trong số 337 đội tham gia cuộc thi NTIRE 2026 Robust Deepfake Detection Challenge, thuộc khuôn khổ hội nghị CVPR 2026 tại Mỹ.

Trong khi đó, các dự án xử lý tiếng Việt tập trung giải quyết những vấn đề như tách giọng nói trong môi trường nhiều người nói cùng lúc hoặc phân tích cảm xúc từ giọng nói và văn bản, có tính đến sự đa dạng về phương ngữ.

Một kết quả nổi bật khác là dự án nghiên cứu về tương tác người – robot đã chuyển hướng sang xây dựng môi trường học điều khiển máy bay không người lái (drone), kết hợp thiết bị thật với hình ảnh mô phỏng. Theo SAIH, đây là dự án đã được thương mại hóa trong Khóa 1.

Bên cạnh phát triển nguyên mẫu, nhiều nhóm còn ghi nhận thành tích tại các hội nghị, cuộc thi học thuật quốc tế ở Mỹ, Hà Lan, Thụy Điển, Úc, Ý và Trung Quốc.

Hướng tới những ứng dụng AI có giá trị thực tế

Sau Khóa 1, Saigon AI Hub sẽ thay đổi cách tiếp cận trong giai đoạn tiếp theo. Thay vì chủ yếu lựa chọn đề tài do các nhóm nghiên cứu đề xuất, chương trình sẽ bắt đầu từ những bài toán thực tế của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức công, sau đó kết nối với các nhóm nghiên cứu phù hợp.

Bốn lĩnh vực ưu tiên gồm sản xuất, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và các bài toán cấp quốc gia. Trong năm 2027, SAIH đặt mục tiêu lựa chọn ít nhất 10 dự án, trong đó sáu dự án thử nghiệm thành công trong môi trường thực tế, ba dự án được thương mại hóa và một startup được thành lập.

Theo định hướng của Google AI Futures Fund, mục tiêu dài hạn không chỉ là tạo ra những công trình nghiên cứu chất lượng mà còn giúp các nhà nghiên cứu Việt Nam phát triển thành những nhân tố có khả năng đóng góp cho nền kinh tế AI toàn cầu.

Từ những kết quả bước đầu tại TP.HCM, mô hình Applied AI Lab đang được tiếp tục hoàn thiện. Đây cũng là cơ sở để Google đánh giá khả năng nhân rộng cách thức hợp tác nghiên cứu AI ứng dụng tại Việt Nam sang những thị trường khác.