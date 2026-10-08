Google tung công cụ “lật mặt” ảnh, video và âm thanh do AI tạo

Khi hình ảnh và video do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt với nội dung thật, Google đang đưa công cụ xác minh của mình đến gần người dùng phổ thông hơn. Từ hôm nay, SynthID Detector được cung cấp trên toàn cầu bằng tiếng Anh, công cụ này trước đó chủ yếu giới hạn cho nhà báo, nhà nghiên cứu và những người làm truyền thông.

Người dùng có thể tải ảnh, video hoặc tệp âm thanh lên cổng SynthID Detector tại địa chỉ synthid.com để kiểm tra xem nội dung đó có chứa watermark SynthID hay không. Đây là công nghệ được Google DeepMind giới thiệu lần đầu vào năm 2023, ban đầu dành cho hình ảnh do AI tạo ra, sau đó mở rộng sang video và âm thanh.

Theo Google, SynthID đã được dùng để đánh dấu hơn 180 tỷ hình ảnh và video, cùng lượng nội dung âm thanh có tổng thời lượng tương đương 240.000 năm.

SynthID Detector hoạt động khác với phần lớn công cụ phát hiện AI hiện nay. Thay vì phân tích xem một hình ảnh có những chi tiết bất thường như bàn tay thừa ngón, chữ viết méo mó hay ánh sáng thiếu tự nhiên hay không, công cụ tìm kiếm một watermark được nhúng vào nội dung ngay từ lúc nó được tạo ra.

Giao diện SynthID Detector.

Watermark này gần như không thể nhận thấy bằng mắt hoặc tai người và được thiết kế để không làm giảm chất lượng nội dung. Google cho biết tín hiệu vẫn có thể tồn tại sau một số thao tác chỉnh sửa phổ biến như cắt ảnh, thêm bộ lọc, thay đổi tốc độ khung hình hoặc nén tệp.

Khi phát hiện SynthID, công cụ có thể chỉ ra những khu vực trong ảnh hoặc đoạn thời gian trong tệp âm thanh có khả năng chứa hình mờ cao nhất. Cách tiếp cận này đáng tin cậy hơn việc chỉ suy đoán dựa trên đặc điểm hình ảnh, nhưng cũng có một giới hạn quan trọng: SynthID Detector không thể nhận diện mọi nội dung do AI tạo ra.

Nếu tệp được tạo bằng một công cụ không hỗ trợ SynthID, kết quả không phát hiện watermark cũng không đồng nghĩa nội dung đó chắc chắn do con người tạo ra.

Không còn giới hạn trong hệ sinh thái Google

Ban đầu, SynthID chủ yếu xuất hiện trong những sản phẩm AI của Google như Gemini, Imagen, Veo, Lyria và tính năng tạo podcast của NotebookLM. Tuy nhiên, Google đang biến công nghệ này thành một tiêu chuẩn được nhiều hãng cùng sử dụng.

Phiên bản SynthID Detector mới có thể kiểm tra nội dung được tạo bằng công nghệ AI của Google và các đối tác gồm OpenAI, NVIDIA và Kakao. Apple cũng dự kiến áp dụng SynthID cho hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng những công cụ AI tích hợp trên thiết bị của hãng trong thời gian tới.

Google đã đưa khả năng xác minh tương tự vào ứng dụng Gemini. Người dùng có thể tải ảnh, video hoặc âm thanh lên rồi đặt câu hỏi như “Nội dung này có được tạo bằng AI không?”. Công nghệ kiểm tra cũng đang được tích hợp vào Google Search và trình duyệt Chrome.

Theo công ty, các tính năng xác minh này hiện xử lý hơn một triệu yêu cầu mỗi ngày.

Đây là bức ảnh từng gây bão mạng xã hội toàn cầu, khiến hàng triệu người dùng nửa tin nửa ngờ trước khi được xác nhận chỉ là một sản phẩm của công nghệ AI.

Bên cạnh watermark vô hình SynthID, Google còn hỗ trợ Content Credentials của Liên minh C2PA, tiêu chuẩn được nhiều công ty công nghệ như Adobe, Microsoft và OpenAI hậu thuẫn.

Hai công nghệ có cách hoạt động khác nhau. SynthID nhúng một tín hiệu khó nhận biết trực tiếp vào nội dung, trong khi Content Credentials lưu thông tin về nguồn gốc, công cụ tạo và quá trình chỉnh sửa của tệp. Người xem nhờ đó có thể biết nội dung được chụp bằng máy ảnh, tạo bằng AI hay đã trải qua những phần mềm chỉnh sửa nào.

Tuy nhiên, cả hai giải pháp đều chưa thể trở thành “máy phát hiện nói dối” tuyệt đối cho nội dung số. SynthID chỉ hoạt động khi nền tảng tạo nội dung chủ động nhúng hình mờ, còn C2PA chỉ cung cấp dữ liệu nếu công cụ tạo hoặc chỉnh sửa tệp có hỗ trợ và đính kèm thông tin nguồn gốc.

Việc mở SynthID Detector cho tất cả người dùng vì vậy không thể chấm dứt hoàn toàn vấn nạn ảnh giả và deepfake. Dù vậy, khi ngày càng nhiều hãng AI cùng áp dụng một hệ thống đánh dấu chung, người dùng sẽ có thêm một căn cứ kỹ thuật để kiểm tra nguồn gốc nội dung thay vì chỉ dựa vào trực giác.