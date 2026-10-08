Bộ Y tế đề xuất dùng phiếu chuyển, phiếu hẹn khám lại trên VNeID

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025/TT-BYT, với nhiều đề xuất nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là trong chuyển cơ sở khám chữa bệnh và theo dõi bệnh mạn tính.

Nới thời hạn phiếu chuyển, giảm thủ tục cho người bệnh

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất tăng thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 10 ngày lên 20 ngày kể từ ngày ký. Phiếu chuyển có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử.

Người bệnh cũng có thể sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID, hệ thống thông tin giám định BHYT, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định có giá trị tương đương bản giấy.

Đối với phiếu hẹn khám lại, dự thảo quy định người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Nếu không thể đến đúng hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ điều trị hoặc cơ sở khám chữa bệnh để đặt lịch khác phù hợp.

Với người mắc bệnh mạn tính hoặc điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định, phiếu chuyển giữa các cơ sở khám chữa bệnh có giá trị 1 năm. Nếu cơ sở tiếp nhận xác định người bệnh mắc một bệnh khác cũng thuộc danh mục này, người bệnh không phải làm thêm phiếu chuyển và vẫn được khám chữa bệnh trong thời hạn một năm.

Dự thảo cũng đề xuất việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận, không phụ thuộc vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trước đây.

Người bệnh mắc bệnh mạn tính sau khi điều trị ổn định tại cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu, được chuyển về cơ sở cấp ban đầu để tiếp tục quản lý, theo dõi, vẫn có thể quay lại cơ sở đã điều trị trước đó để đánh giá kết quả điều trị, không quá một lần mỗi 6 tháng.

Những đề xuất này được đưa ra sau hơn một năm triển khai Thông tư 01/2025/TT-BYT. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Y tế, việc chuyển người bệnh sau điều trị ổn định về cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp ban đầu đã góp phần giảm quá tải tuyến trên, tạo thuận lợi cho người bệnh theo dõi, điều trị lâu dài. Tuy nhiên, tuyến cơ sở vẫn gặp khó do thiếu thuốc, vật tư, thiết bị, nhân lực chuyên môn; thông tin về chẩn đoán, phác đồ, thuốc và kết quả xét nghiệm từ tuyến trên chưa được liên thông đầy đủ.

Bộ Y tế đề xuất nghiên cứu chức năng tự động nhắc lịch và hỗ trợ người thân tra cứu phiếu hẹn của trẻ em, người cao tuổi hoặc người phụ thuộc trên ứng dụng điện tử.

Tạo thuận lợi cho người bệnh mạn tính

Dự thảo đồng thời bổ sung danh mục một số bệnh y học cổ truyền được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng; điều chỉnh một số danh mục bệnh như đái tháo đường, suy tim, tăng huyết áp. Đáng chú ý, bệnh động kinh ổn định sau giai đoạn cấp được đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh mạn tính được quản lý, theo dõi tại tuyến ban đầu.

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng một số đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, trong đó có người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu và người khuyết tật từ 70 tuổi trở lên đăng ký thường trú tại địa bàn nơi cơ sở khám chữa bệnh đặt địa điểm hoạt động.

Theo dự thảo, các địa phương sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực cho cơ sở khám chữa bệnh; các cơ sở cấp chuyên sâu tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ bản, tuyến ban đầu, tập trung phát triển kỹ thuật cao và điều trị các bệnh phức tạp mà tuyến dưới chưa thực hiện được.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2025/TT-BYT dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-4-2027.

Năm 2025, quỹ BHYT chi 164.875 tỷ đồng Theo báo cáo tổng kết của Bộ Y tế, năm 2025 cả nước có 12.629 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh BHYT, gồm 100 cơ sở cấp chuyên sâu, 1.547 cơ sở cấp cơ bản và 10.982 cơ sở cấp ban đầu. Tổng chi quỹ BHYT 164.875 tỷ đồng, trong đó chi khám chữa bệnh tại các cơ sở BHYT 162.838 tỷ đồng. Bình quân mỗi lượt khám chữa bệnh, quỹ BHYT thanh toán 830.182 đồng, tăng 10% so với năm 2024.