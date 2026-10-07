Vừa nhận cuộc gọi báo kiểm tra toàn bộ tiền tiết kiệm 120 triệu đồng, người đàn ông lập tức có mặt tại đồn công an ở Thái Nguyên để làm việc

Công an xã Phúc Lộc tuyên truyền, giải thích cho ông T về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Ngày 06/10/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Phúc Lộc vừa kịp thời hỗ trợ, ngăn chặn thành công vụ việc người dân trên địa bàn bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an tỉnh gọi điện đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 09 giờ 30 phút, ngày 02/10/2026, Công an xã Phúc Lộc nhận được tin báo của người dân phản ánh về người đàn ông trú tại thôn Nà Gia, xã Phúc Lộc có biểu hiện hoảng loạn, đang chuẩn bị ra ngân hàng để chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác của Công an xã Phúc Lộc đã nhanh chóng nắm tình hình, được biết người đàn ông tên là N.Đ.T. (trú tại xã Phúc Lộc) đang hoang mang, lo lắng do liên tục nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ yêu cầu chuyển tiền.

Qua làm việc, ông N.Đ.T cho biết nhận được cuộc gọi từ 01 người tự xưng là cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh. Người này thông báo ông T có vụ việc liên quan đến ngân hàng mà ông T đang gửi tiền bị thất thoát tiền và yêu cầu ông T ra ngân hàng để rút tiền, sau đó phải chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm hơn 120 triệu đồng vào "tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra" để kiểm tra. Do thiếu thông tin và bị đối tượng dùng lời lẽ đe dọa liên tục, nạn nhân đã tin là thật và chuẩn bị thực hiện theo hướng dẫn.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo không gian mạng hết sức tinh vi, quen thuộc, khiến người dân tin và sập bẫy, Công an xã Phúc Lộc đã phân tích, giải thích rõ cho ông T hiểu việc cơ quan Công an không làm việc, yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Đồng thời, Công an xã đã giúp ông T trấn an tinh thần, không liên lạc với đối tượng lừa đảo. Sau khi được tuyên truyền, ông T đã không thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng và bảo vệ toàn bộ tài sản an toàn.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không hoảng sợ, không làm theo yêu cầu của các đối tượng qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; đồng thời tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Cơ quan Công an khi làm việc với công dân sẽ thực hiện theo quy định, không yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để “phục vụ điều tra”. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ những người không quen biết, đặc biệt là các trường hợp giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan Nhà nước để thông báo liên quan đến vụ án, vụ việc, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.