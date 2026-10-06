Lời khuyên cho những người dùng nilon bọc ô tô để tránh lũ lụt

Một chuyên gia từ Đại học Chulalongkorn của Thái Lan mới đây đã cảnh báo các chủ xe ô tô rằng việc bọc kín ô tô trong nilon khi xảy ra lũ lụt tuy có thể ngăn nước xâm nhập nhưng cũng gây ra một số rủi ro.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ khi dùng nilon bọc xe ô tô để tránh lũ lụt

Phó Giáo sư Jessada Denduangboripant, giảng viên Khoa Sinh học thuộc Đại học Chulalongkorn, đã đưa ra cảnh báo này trong một bài đăng trên Facebook vào ngày thứ Năm, 1 tháng 10 vừa qua.

Ông Jessada cho biết, các tấm bọc bằng nilon cỡ lớn có thể là giải pháp khẩn cấp cho những chiếc xe đang đỗ tại nhà khi chủ xe không kịp di chuyển chúng đến nơi cao ráo hơn.

Tuy nhiên, ông Jessada khuyên không nên để xe bị bọc kín trong thời gian dài, vì độ ẩm tích tụ bên trong có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển bên trong khoang xe.

Bọc ô tô trong nilon có thể khiến xe bị mốc hết nội thất. (Ảnh: Khaosod)

Ông dẫn chứng từ đợt lũ lụt lịch sử tại Thái Lan năm 2011, khi một số chủ xe mở lớp bọc sau nhiều ngày để xe kín mít và phát hiện nấm mốc đã lan rộng khắp phần nội thất xe.

Trước đó, ông Jessada từng giải thích rằng bản thân chiếc xe đã chứa sẵn độ ẩm, và việc bọc kín bằng nhựa sẽ ngăn cản sự thông thoáng khí. Trong điều kiện đó, nấm mốc có thể lan ra ghế ngồi, vô lăng và các bề mặt bọc vải khác.

Một vấn đề khác cần lưu ý là lực nổi. Mặc dù ô tô rất nặng, nhưng lượng không khí bị giữ lại bên trong lớp bọc kín có thể khiến cả chiếc xe nổi lên khi nước lũ dâng cao.

Nội thất ô tô bị mốc sau nhiều ngày bị bọc nilon. (Ảnh minh họa: MXH)

Ông Jessada cho biết các trường hợp trước đây từng ghi nhận tình trạng xe được bọc kín bị nước cuốn trôi khỏi vị trí đỗ ban đầu và va chạm với các phương tiện khác, gây ra những hỏng hóc và thiệt hại nhất định.

Câu chuyện tương tự tại Việt Nam

Tại Việt Nam nhiều chủ xe cũng đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười tương tự. Ví dụ, trong đợt lũ lịch sử do bão gây ra vào năm 2025, một gia đình tại Thái Nguyên đã chi tiền mua bạt để bọc kín 2 chiếc ô tô.

Do bọc quá kín, không có giọt nước nào lọt vào bên trong khiến hai chiếc xe hoạt động như hai chiếc phao nổi. Khi mực nước dâng cao khoảng hơn 50cm, lực đẩy của nước đã làm hai chiếc xe nổi bồng bềnh lên mặt nước. Vì chủ xe không chằng buộc hoặc neo giữ vào bất kỳ điểm cố định nào, hai chiếc ô tô cứ thế trôi tự do theo dòng nước lũ trong sự bất lực và tiếng hô hào ứng cứu của người dân xung quanh.

Câu chuyện dở khóc dở cười tại Thái Nguyên năm 2025. (Ảnh: Báo Lao Động)

Ngoài ra, không chỉ riêng việc bọc bạt, tại các đợt ngập lụt lớn tại Hà Nội hay TP.HCM, nhiều chủ xe tự chế hệ thống phao xốp, thùng phuy hoặc quây nilon dưới gầm để nâng xe lên. Khi nước dâng cao kèm theo dòng chảy xiết, các phương tiện này biến thành vật thể nổi tự do, bị dòng nước đẩy trôi va đập vào tường nhà, cột điện, hoặc lật nghiêng giữa dòng gây móp méo, hư hỏng nặng kết cấu ngoại thất của xe.

Vì lý do đó, phương pháp bọc ô tô trong túi nilon hoặc bạt nhựa để tránh lũ lụt sẽ phù hợp hơn đối với những chiếc xe đỗ trong khuôn viên tư gia hoặc tại những nơi có thể cố định xe một cách chắc chắn.

Ông Jessada cho rằng việc di chuyển xe đến nơi có địa hình cao hơn vẫn là giải pháp tối ưu nếu chủ xe có đủ thời gian thực hiện.

Những người lái xe không còn lựa chọn nào khác và quyết định sử dụng các loại túi bọc nilon này nên cân nhắc việc chèn thêm vật nặng hoặc cố định xe để tránh tình trạng xe bị trôi. Va chạm với vật thể khác có thể làm rách hoặc thủng lớp nhựa, tạo điều kiện cho nước tràn vào trong.

Ngoài ra, ông Jessada cũng gợi ý nên đặt một số hộp hút ẩm vào bên trong không gian kín này để giúp giảm độ ẩm, giúp giảm tình trạng bị mốc cho nội thất của xe.

Bài đăng ngày 1 tháng 10 của ông nhắc lại những lời khuyên từng được đưa ra trước đó, sau khi các loại bạt trùm xe cỡ lớn thu hút sự chú ý trong các đợt lũ lụt trước đây.

Vào thời điểm đó, một số sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên mạng là loại bạt dày, chống rách và có kích thước đủ lớn để lái xe trực tiếp vào bên trong.

Ông Jessada cho biết kinh nghiệm từ đợt lũ lụt năm 2011 cho thấy ngay cả khi lớp bọc ngăn được nước xâm nhập, lượng không khí bên trong vẫn có thể tạo ra lực nổi đủ mạnh để xe bị cuốn theo dòng nước. Do đó, ông khuyên các chủ xe nên coi loại bạt bọc này là biện pháp ứng phó khẩn cấp thay vì là phương án ưu tiên để bảo vệ xe khỏi ngập lụt.