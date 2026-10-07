Chưa liên kết VNeID vẫn được nhận lương hưu, trợ cấp

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định về “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng VNeID.Theo đó, người dân không cần phải chuẩn bị các bộ hồ sơ giấy tờ phức tạp mà chỉ cần đăng ký trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh thông qua mục “An sinh xã hội” của ứng dụng VNeID mức độ 2 chỉ với 5 bước đơn giản:

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn “An sinh xã hội”.

Bước 2: Chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”.

Bước 3: Nhập Passcode và chọn tài khoản ngân hàng liên kết.

Bước 4: Kiểm tra, xác nhận thông tin và đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 5: Gửi thông tin đăng ký và chờ hệ thống thông báo tiếp nhận.

Sau khi có thông tin này, nhiều đối tượng đã lợi dụng gọi điện hướng dẫn cài đặt VneID và “dọa” nếu không liên kết VNeID thì bị cắt lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trước thông tin này BHXH Việt Nam khẳng định: Thông tin trên là sai sự thật, không đúng. Theo BHXH Việt Nam, “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng VneID là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép người dân tích hợp tài khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử, hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hưu trí, trợ cấp và chi trả an sinh xã hội.

Tuyên truyền chính sách BHYT cho học sinh. Ảnh: Ngọc Yến

Cơ quan BHXH lưu ý người dân, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là một loại tài khoản ngân hàng mới.VNeID chỉ gắn thông tin định danh của người thụ hưởng với tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử mà họ chọn. Tiền vẫn được chuyển về tài khoản ngân hàng đó, không đi qua một tài khoản trung gian nào khác.

Vì vậy người hưởng lương hưu, trợ cấp nếu chưa liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID vẫn được chi trả lương hưu bằng hình thức khác.

Khi thực hiện liên kết, người dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động; tài khoản ngân hàng dùng để liên kết phải đứng tên chính người thụ hưởng, thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Mỗi người chỉ được tích hợp một tài khoản. Vì vậy, người cao tuổi không nên dùng tài khoản của con cháu để liên kết; thông tin không trùng khớp thì yêu cầu sẽ không được xác nhận.

Người không dùng smartphone, chưa có tài khoản định danh mức độ 2 hay chưa có tài khoản ngân hàng thì tiền hưu trí, trợ cấp vẫn về theo cách cũ. Không có chuyện "không liên kết VNeID thì bị cắt lương hưu, trợ cấp BHXH". Nếu thông tin nào nói vậy là sai chính sách, lừa đảo. Cơ quan BHXH cũng lưu ý, cơ quan BHXH và công an không bao giờ xin mã OTP hay mật khẩu VNeID qua điện thoại.