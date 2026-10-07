Startup robot Trung Quốc LinkerBot trình diễn khả năng của bàn tay robot LinkerHand O30 qua ba màn ảo thuật gồm biến đổi lá bài, lấy ô tô đồ chơi ra từ một lá bài và làm đồng xu biến mất.

Robot Trung Quốc biểu diễn ảo thuật điêu luyện như con người

Video bàn tay robot LinkerHand O30 thực hiện màn ảo thuật điêu luyện. (Nguồn: LinkerBot)

Trong các màn trình diễn, bàn tay robot thao tác với những lá bài mỏng và đồng xu nhỏ, đồng thời phối hợp nhiều ngón tay để thực hiện liên tiếp các động tác. Khả năng này cho thấy O30 có thể xử lý vật thể nhỏ, mỏng và thực hiện những chuyển động tinh, tương tự bàn tay người.

LinkerHand O30 được thiết kế cho robot hình người, sử dụng kiến trúc truyền động trực tiếp với 20 bậc tự do chủ động. Các khớp có thể được điều khiển độc lập, giúp bàn tay thực hiện những chuyển động phức tạp thay vì chỉ đóng, mở hoặc sử dụng một kiểu cầm nắm cố định.

Thiết bị kết hợp động cơ không chổi than với hệ thống truyền động chính xác nhằm tạo lực lớn nhưng vẫn duy trì trọng lượng tương đối nhẹ. O30 nặng khoảng 730 gram, thuận tiện cho việc lắp đặt và tích hợp vào các hệ thống robot.

LinkerBot cho biết thêm, bàn tay có thể nhận lệnh điều khiển tới 500 lần mỗi giây thông qua kết nối CAN và CAN FD. Khi thực hiện lặp lại một động tác, vị trí của bàn tay chỉ sai lệch tối đa khoảng 0,2 mm, giúp robot thao tác chính xác với những vật thể nhỏ hoặc dễ hư hỏng.

Đồng thời, bàn tay có thể mở hoặc khép hoàn toàn trong khoảng 0,8 giây và hoạt động với nguồn điện một chiều 24-48 V.

O30 không chỉ có khả năng thực hiện những chuyển động tinh mà còn được thiết kế để tạo lực nắm lớn. LinkerBot cho biết bàn tay có thể chịu tải tối đa 30 kg. Ngón cái tạo lực đầu ngón tay tối đa 24 N, lực kẹp ngang bằng bốn ngón đạt 30 N, trong khi lực nắm bằng cả năm ngón đạt 70 N.

Nhờ khả năng điều khiển riêng từng khớp, robot có thể thay đổi cách cầm và thao tác tùy theo hình dạng, kích thước của vật thể. Hệ thống truyền động trực tiếp cũng cho phép kiểm soát chính xác vị trí và mô-men xoắn theo vòng kín.

Động cơ không chổi than kết hợp bộ truyền bánh vít hỗ trợ các chuyển động tinh cần thiết cho những công việc như lắp ráp chính xác hoặc xử lý vật dễ vỡ.

Bàn tay có công suất tiêu thụ tối đa 150 W, trong khi dòng điện ở trạng thái tĩnh có thể thấp tới 0,4 A ở điện áp 24 V. Ngón cái và bốn ngón còn lại có phạm vi, tốc độ chuyển động riêng, giúp phối hợp hoạt động của 20 khớp chủ động.

Theo nhà sản xuất, O30 có thể được sử dụng làm nền tảng phần cứng cho nghiên cứu robot và huấn luyện các mô hình điều khiển thao tác khéo léo. Thiết bị cũng hướng tới các ứng dụng sản xuất chính xác trong ngành điện tử, ôtô và hàng không vũ trụ.

LinkerBot thành lập năm 2023 và đã phát triển nhiều loại bàn tay robot với số bậc tự do khác nhau. Công ty kỳ vọng khả năng điều khiển khớp độc lập, định vị chính xác, trọng lượng tương đối nhẹ và lực nắm lớn của O30 sẽ giúp robot hình người thực hiện những công việc đòi hỏi độ khéo léo cao hơn.