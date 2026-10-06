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Cận cảnh robot Trung Quốc đến Hà Nội nhảy múa “Hello Vietnam”, giá bán hơn 1 tỷ đồng

| | Thị trường

Đây là một trong những robot hình người hiện đại nhất của Agibot, công ty công nghệ robot hàng đầu của Trung Quốc.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026, ngày 2/10, tại “Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất", tâm điểm khiến nhiều người chú ý là sự xuất hiện của robot hình người Agibot X2 Ultra - X Series. Đây là một trong những sản phẩm nổi bật của Agibot, doanh nghiệp sản xuất robot nổi tiếng của Trung Quốc.

Tại Hội nghị, sự xuất hiện của nhiều mẫu robot hình người, trong đó có Agibot X2 Ultra - X Series, khiến nhiều người ấn tượng. 9 robot hình người của Agibot tham gia nhảy múa, nhào lộn, làm MC và tương tác với khán giả.

Cận cảnh robot Trung Quốc đến Hà Nội nhảy múa “Hello Vietnam”, giá bán hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cận cảnh robot Trung Quốc nhảy múa trên nền nhạc sôi động. Ảnh: MH

Đặc biệt, 3 robot Agibot X2 Ultra - X Series còn nhảy múa trình diễn trên nền nhạc sôi động và bài “Hello Vietnam”. Theo ghi nhận của PV, robot Agibot X2 Ultra - X Series nhảy múa đẹp mắt, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp động tác khá chính xác.

Xem video:

Robot hình người Agibot X2 Ultra múa theo bài "Hello Vietnam"

Robot Agibot X2 Ultra - X Series có gì đặc biệt?

Robot Agibot X2 Ultra thuộc dòng X Series của Agibot, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và khả năng biểu cảm phong phú. Robot này có chiều cao 1m31, nặng 39 kg, tốc độ di chuyển lên đến 2m/s. Với đặc điểm nhỏ gọn này, giúp robot dễ dàng vận hành trong không gian văn phòng, phòng thí nghiệm hoặc môi trường thương mại.

Robot Agibot X2 Ultra hướng đến nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hiện thân (Embodied AI), dịch vụ tương tác thương mại và các hoạt động giáo dục cao cấp.

Cận cảnh robot Trung Quốc đến Hà Nội nhảy múa “Hello Vietnam”, giá bán hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Robot X2 Ultra (trái và phải) có khả năng trình diễn linh hoạt. Ảnh: MH

Robot X2 Ultra sở hữu hệ thống khớp chuyển động mô phỏng chính xác logic cơ thể người, bao gồm 7 bậc ở mỗi cánh tay, 3 bậc ở hông, 6 bậc ở mỗi chân và khớp ở vùng cổ/đầu. Ngoài ra, thiết kế khớp cổ tay dạng trục chéo (cross-axis) cho phép robot thực hiện các cử chỉ tự nhiên như vẫy tay, thậm chí là phối hợp hai tay để tạo hình trái tim. Robot này cũng hỗ trợ kết nối với tay robot khéo léo OmniHand thế hệ mới.

Theo công bố của Agibot, robot AgiBot X2 Ultra được tích hợp 3D LiDAR và RGB-D, qua đó cho phép quét và thiết lập bản đồ không gian ba chiều (3D SLAM) theo thời gian thực với độ chính xác cao.

Cận cảnh robot Trung Quốc đến Hà Nội nhảy múa “Hello Vietnam”, giá bán hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 3.

Robot Agibot X2 Ultra có trang bị cảm biến chạm ở vùng đầu để phản hồi ngay lập tức khi có người tương tác vật lý. Ảnh cắt từ video của Agibot

Bên cạnh đó, robot Agibot X2 Ultra còn có dàn camera đa góc, bao gồm camera tương tác, camera hai mắt (binocular) phía trước và camera phía sau giúp robot có tầm nhìn toàn diện, hỗ trợ chủ động tránh chướng ngại vật một cách thông minh.

Đặc biệt, robot này còn có cảm biến xúc giác. Cụ thể, robot có trang bị cảm biến chạm ở vùng đầu để phản hồi ngay lập tức khi có người tương tác vật lý.

Sử dụng viên pin 500Wh, cho phép robot Agibot X2 Ultra hoạt động liên tục trong khoảng 2 giờ (ở tốc độ đi bộ tiêu chuẩn 0.5 m/s). Điểm cộng lớn của phiên bản Ultra này chính là cơ chế hỗ trợ pin có thể tháo rời nhanh (hot-swappable) và tính năng tự động quay về trạm sạc khi yếu pin.

Robot hình người Agibot X2 Ultra thuộc dòng X Series hiện có giá bán niêm yết tham khảo khoảng 42,999 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng).

Theo thống kê của Counterpoint Research, trong nửa đầu năm 2026, lượng xuất xưởng robot hình người tăng gần 300%, với hơn 22.000 sản phẩm. Đáng chú ý, top 5 nhà sản xuất chiếm 86% thị trường và đều đến từ Trung Quốc. Trong đó, Agibot có lượng xuất xưởng lớn nhất, chiếm 43,1%, cao hơn so với Unitree (31%).

Cận cảnh robot Trung Quốc đến Hà Nội nhảy múa “Hello Vietnam”, giá bán hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 4.

“Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất" thu hút đông đảo nhiều chuyên gia, doanhh nghiệp và các bạn trẻ tới tham dự. Ảnh: BTC

"Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất" do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính), Agibot, Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Cự đại (Great Education Technology Group) và ECOLIV Technology phối hợp tổ chức tại NIC cơ sở Hòa Lạc (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội).

Tại Hội nghị, các chuyên gia tập trung trao đổi về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thực tiễn của công nghệ AI hiện thân, robot di động tự hành, robot công nghiệp và mô hình sản xuất thông minh. Cùng với đó hội nghị tạo nền tảng kết nối, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học, qua đó thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và triển khai các ứng dụng AI hiện thân tại Việt Nam.

Theo Minh Hằng

Việt Nam Daily

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