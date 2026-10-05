TPHCM: Khởi tố đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Tối 5/10, Công an TPHCM thông tin về kết quả đấu tranh bước đầu đối với đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tiêu thụ heo tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố phía nam.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, các hành vi vi phạm quy định sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thuộc nhóm Beta-agonist (phổ biến nhất là chất Salbutamol) tại các cơ sở nuôi vỗ béo có một số diễn biến phức tạp.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều cơ sở, đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh thành, trong đó các đối tượng lấy Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn tiêu thụ.

Cuối tháng 7 năm 2026, Công an TPHCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tiến hành kiểm tra 3 phương tiện ô tô tải biển số: 60K-955.48, 64H-051.07, 60K- 548.15 có chủ hàng là Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1985, nơi thường trú: 446/34, Khu phố 11, phường Long Bình, TP. Đồng Nai) và Phạm Văn Hùng (sinh năm 1976, HKTT: Tổ 14, Khu phố 2, phường Long Hưng, TP. Đồng Nai), phát hiện vận chuyển 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol, trong đó có 80 con heo thịt dương tính thêm với virus Dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của các đối tượng tại thành phố Đồng Nai có liên quan đến sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Qua đó, phát hiện tại cơ sở thu gom Lan Hương, Phường Trị An; trại chăn nuôi Ngô Thị Lan Hương 1, Phường Trị An; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Huy, phường Dầu Giây; Trại chăn nuôi Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, phường Dầu Giây; Trại chăn nuôi Võ Văn Huỳnh, xã Hưng Thịnh; Trại chăn nuôi Nguyễn Văn Hải, xã Hưng Thịnh; Trại chăn nuôi Trần Hữu Dũng, xã Bàu Hàm đang nuôi nhốt 3.909 con heo trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với chất cấm Salbutamol (số heo này đã được các cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy sau khi phát hiện).

Nguồn gốc số chất salbutamol trong vụ án do Nguyễn Thị Trinh Nữ (sinh năm 1989, trú tại Ấp Phú Lợi, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) cung cấp. Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám có tác dụng làm heo đẹp hơn, thịt heo săn chắc, tạo nạc nhiều hơn được lấy từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg, từ đây Nữ bán cho các đối tượng loại này với số lượng lớn để về chăn nuôi heo vỗ béo tại các trang trại.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1000kg chất cấm (Salbutamol). Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Công an TPHCM

Khởi tố 9 đối tượng với 4 tội danh

Công an TPHCM cho biết, trong vụ án trên, bên cạnh các đối tượng chính, để đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ, còn có sự giúp sức của một số đối tượng là cán bộ kiểm dịch viên động vật. Võ Quốc Sơn là kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thuỷ sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai đã có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp Nguyễn Văn Hiệu được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh sai quy trình. Sơn không tiến hành kiểm tra thực tế mà cấp sẵn Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đến địa điểm lán trại chăn nuôi kèm niêm chì để Nguyễn Văn Hiệu tự tiến hành niêm phong lô hàng. Bằng thủ đoạn trên, heo nhiễm chất cấm được đưa về các lò mổ trên địa bàn các tỉnh để giết mổ, đưa ra thị trường.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả mạo giấy thông tin nguồn gốc động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để không cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh, qua đó vận chuyển heo từ Đồng Nai lên giết mổ tại các lò mổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Với các thủ đoạn nêu trên, mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị…), điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp… ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Kết quả đấu tranh bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 4 tội danh: “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 317, 190, 354, 364 Bộ luật Hình sự; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng.

Cụ thể: Khởi tố 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” gồm: Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1985, HKTT: phường Long Bình, TP. Đồng Nai), Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo (sinh năm 1989; HKTT: phường Dầu Giây, TP. Đồng Nai), Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1985; HKTT: phường Long Bình, TP. Đồng Nai), Đồng Thị Bẩy (sinh năm 1979, HKTT: thành phố Hải Phòng; nơi ở hiện nay: phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tín (sinh năm: 1981, HKTT: tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện nay: phường Đông Hòa), Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1975, HKTT: phường Dầu Giây, TP. Đồng Nai), Phạm Văn Hùng (sinh năm: 1976; HKTT: phường Long Hưng, TP. Đồng Nai).

Khởi tố 01 bị can Nguyễn Thị Trinh Nữ (sinh năm 1989, HKTT: xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Khởi tố 01 bị can Nguyễn Văn Hiệu về tội “Đưa hối lộ”.

Khởi tố 01 bị can Võ Quốc Sơn (sinh năm 1989; HKTT: xã Tân An, TP. Đồng Nai) về tội “Nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra cho thấy: Từ tháng 01/2026 bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường tiêu thụ, ước tính giá trị trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo trên được tiêu thụ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phố phía nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đảm bảo làm rõ toàn bộ đường dây, các đối tượng liên quan, đối tượng tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý triệt để, tận gốc”.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi tuyệt đối cấm sử dụng chất tạo nạc để vỗ béo heo nhằm mục đích tăng trọng, tạo nạc. Không mua, bán, sử dụng hoặc lưu giữ các loại thuốc, hóa chất, chất bổ sung không rõ nguồn gốc hoặc được quảng cáo có tác dụng “siêu nạc”, “tăng trọng nhanh”, “rút ngắn thời gian nuôi”. Các cơ sở giết mổ, thu mua cần kiểm soát nguồn gốc heo, tăng cường lấy mẫu giám sát tồn dư chất cấm, không đưa heo nghi sử dụng chất cấm vào giết mổ, tiêu thụ khi chưa có kết quả làm rõ nguồn gốc; mọi hành vi vi phạm, tiếp tay đều sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các siêu thị, chợ đầu mối, tiểu thương không vì ham rẻ, bất chấp vì lợi nhuận mà mua bán các loại thịt heo không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại cơ sở kinh doanh được kiểm soát và không ham rẻ đối với sản phẩm không xác định được nguồn gốc.







