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Terex Demag AC 1000-9 là một trong những cần cẩu di động lớn nhất từng được sản xuất, với 9 trục, khả năng nâng hơn 1.200 tấn và có thể di chuyển trên đường công cộng khi đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về tải trọng, tuyến đường và hộ tống.

AC 1000-9 thuộc nhóm cần cẩu di động dạng ống lồng, được phát triển cho các dự án công nghiệp quy mô lớn như nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cầu, giàn khoan và các dự án điện gió. Điểm đáng chú ý của thiết bị là khả năng kết hợp sức nâng rất lớn với tính cơ động, thay vì phải lắp đặt cố định hoặc di chuyển bằng đường ray.

AC 1000-9 sử dụng 9 trục cùng hệ thống bánh xe để phân bổ trọng lượng của toàn bộ cỗ máy. Tuy nhiên, việc đưa một thiết bị có kích thước và khối lượng như vậy lên đường công cộng không đơn giản như vận hành một phương tiện thông thường.

Quá trình di chuyển cần giấy phép đặc biệt, phương án hộ tống kỹ thuật và kế hoạch tuyến đường chi tiết. Các yếu tố như khả năng chịu tải của cầu, đường vượt, bán kính cua và điều kiện mặt đường đều phải được tính toán trước khi xe xuất phát.

Khả năng nâng của AC 1000-9 có thể vượt 1.200 tấn, tùy thuộc cấu hình cần cẩu và hệ thống đối trọng. Mức tải này cho phép thiết bị xử lý những cấu kiện công nghiệp có kích thước lớn như máy biến áp, mô-đun nhà máy hoặc các bộ phận không thể chia nhỏ để vận chuyển.

Một trong những đặc điểm quan trọng của AC 1000-9 là cần cẩu có thể được cấu hình với chiều cao hơn 100 m và kết hợp thêm các phần mở rộng để phục vụ những công việc nâng ở độ cao lớn.

Tuy nhiên, để đạt được khả năng nâng tối đa, cỗ máy cần sử dụng lượng đối trọng rất lớn. Các khối đối trọng này thường không được giữ trên xe trong quá trình di chuyển đường dài mà phải được vận chuyển bằng những phương tiện riêng.

Do đó, một dự án sử dụng AC 1000-9 không chỉ là việc đưa một chiếc cần cẩu đến công trường. Đây có thể là cả một đoàn xe hậu cần, bao gồm phương tiện vận chuyển đối trọng và các thiết bị liên quan, được tổ chức theo một kế hoạch tuyến đường cụ thể.

Khả năng di chuyển trên đường công cộng là một trong những điểm khác biệt lớn của AC 1000-9 so với các hệ thống nâng hạng nặng cố định hoặc cần cẩu đường ray.

Khi được cấp phép và tổ chức vận chuyển theo phương án phù hợp, thiết bị có thể tự di chuyển giữa các địa điểm thay vì phải tháo dỡ hoàn toàn để vận chuyển. Điều này giúp rút ngắn thời gian huy động trong một số dự án, dù quá trình di chuyển vẫn đòi hỏi công tác chuẩn bị và kiểm soát đặc biệt.

Bên cạnh kết cấu cơ khí, AC 1000-9 còn được trang bị hệ thống điều khiển và giám sát tải trọng, cùng các cảm biến theo dõi những thông số như độ nghiêng, sức gió, tải trọng và tầm với. Các hệ thống này giúp người vận hành kiểm soát thiết bị trong giới hạn an toàn khi thực hiện những thao tác nâng có tải trọng lớn.

Với chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì cao, AC 1000-9 chủ yếu phù hợp với các dự án đòi hỏi năng lực nâng đặc biệt lớn.

Thiết bị có thể được sử dụng trong xây dựng và lắp đặt các tổ hợp lọc dầu, nhà máy hóa dầu, nhà máy điện, dự án điện gió, cầu và các công trình hạ tầng lớn. Nó cũng phù hợp với việc nâng và lắp đặt những mô-đun công nghiệp có kích thước quá lớn để chia nhỏ trong quá trình vận chuyển.

Số lượng những cỗ máy như AC 1000-9 trên thế giới vì vậy không nhiều. Thị trường sử dụng chủ yếu là các công ty cơ khí và nâng hạ hạng nặng, nơi chi phí sở hữu chỉ có thể được phân bổ cho những dự án có quy mô tương ứng.