"Dụi mắt khó tin" với mẫu điện thoại ở Nga: Giá chưa đến 3 triệu mà có cả màn hình sau lưng, pin 7.000mAh

Itel vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone A300+ được trang bị tính năng hỗ trợ kết nối vệ tinh, viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh cùng một màn hình phụ ở mặt lưng.

Ở phiên bản cấu hình tầm trung, thiết bị có giá chưa đến 9.000 ruble (chưa đến 3 triệu đồng). Mẫu máy này được cho là sẽ được bán ra tại thị trường Nga, bởi các dòng smartphone của Itel hiện rất phổ biến mặt tại các hệ thống bán lẻ nước này.

Nhiều tính năng cao cấp trong mức giá bình dân

Hãng sản xuất Itel đã trình làng mẫu điện thoại thông minh A300+ chạy hệ điều hành Android, gây chú ý nhờ sở hữu nhiều tính năng mở rộng vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá. Những "trang bị độc đáo" vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu flagship đắt tiền nhất đã được Itel gói gọn trong một chiếc smartphone có giá chưa tới 9.000 ruble.

Mức giá này áp dụng cho tùy chọn dung lượng RAM 4 GB. Ngoài ra, máy còn có các phiên bản RAM 3 GB và 6 GB, nhưng hiện chưa rõ Itel sẽ ấn định mức giá bao nhiêu cho các biến thể này.

Mẫu smartphone mới ra mắt với 4 lựa chọn màu sắc vỏ máy bao gồm: xanh nhạt, đen, vàng kim và đỏ rượu đậm (gợi nhớ đến màu sắc Burgundy trên dòng iPhone 18 Pro Max mới).

Trong tầm giá như vậy, người dùng sở hữu một thiết bị mang viên pin dung lượng lớn, màn hình phụ thứ hai được tích hợp ngay trên mặt lưng và tính năng hỗ trợ kết nối qua vệ tinh.

Khả năng Itel A300+ cập bến thị trường Nga là rất lớn. Thương hiệu này đã có trang web chính thức tại Nga, đồng thời các dòng điện thoại của hãng cũng đang được phân phối rộng rãi tại các chuỗi bán lẻ trong nước.

Màn hình và pin

Itel A300+ được trang bị tổng cộng 2 màn hình. Màn hình chính sử dụng tấm nền IPS kích thước 6,78 inch với độ phân giải HD+ (1576 x 720 pixel), hỗ trợ tần số quét lên đến 120 Hz và có một đốm khuyết tròn nhỏ dành cho camera trước.

Màn hình thứ hai nằm ở mặt lưng, đặt ngay cạnh cụm camera và có kích thước 2,01 inch. Đây là màn hình cảm ứng, cho phép hiển thị thông báo, hình ảnh hay thậm chí là giao diện ứng dụng. Bên cạnh đó, nó còn có thể đóng vai trò như một chiếc gương soi hỗ trợ việc chụp ảnh "tự sướng" bằng cụm camera chính.

Về thời lượng sử dụng, máy sở hữu viên pin dung lượng rất ấn tượng lên tới 7.000 mAh, vượt trội hơn hẳn so với mức tiêu chuẩn không quá 5.000 mAh trên đa số các dòng smartphone Android giá rẻ hiện nay.

Mặc dù vậy, thiết bị lại chưa được trang bị công nghệ sạc nhanh hiện đại. Máy chỉ hỗ trợ công suất sạc tối đa 22,5 W, nhưng bộ sạc đi kèm trong hộp lại chỉ dừng lại ở mức 18 W. Điều này đồng nghĩa với việc nạp đầy một viên pin "khủng" như trên sẽ phải mất đến vài tiếng đồng hồ.

Kết nối vệ tinh

Trên trang chủ của mình, Itel định vị A300+ là chiếc smartphone đầu tiên của hãng hỗ trợ khả năng trao đổi tin nhắn văn bản hai chiều thông qua kết nối vệ tinh. Tính năng này vẫn có thể hoạt động hoàn hảo ngay cả khi hoàn toàn mất sóng mạng di động thông thường.

Hiện tại, máy vẫn chưa hỗ trợ thực hiện cuộc gọi qua vệ tinh. Tuy nhiên, Itel dự định sẽ bổ sung tính năng này trong tương lai.

Để sử dụng dịch vụ kết nối này, người dùng sẽ cần một thẻ SIM tương thích đi kèm với gói cước phù hợp. Ngoài ra, phương thức liên lạc này có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng ở một số quốc gia tùy thuộc vào quy định pháp lý. Itel hiện vẫn chưa đưa ra danh sách cụ thể những quốc gia nào có thể dùng được tùy chọn này.

Vi xử lý và bộ nhớ

Tùy thuộc vào từng phiên bản cấu hình, Itel A300+ sẽ đi kèm với dung lượng RAM 3 GB, 4 GB hoặc 6 GB. Dung lượng bộ nhớ trong của máy bao gồm hai tùy chọn 64 GB hoặc 128 GB.

"Trái tim silicon" của chiếc smartphone này là vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultimate. So với bản G81 tiêu chuẩn, con chip này thực chất chỉ khác biệt ở hậu tố thương mại "Ultimate" chứ không hề có thay đổi nào về mặt thông số kỹ thuật. Vi xử lý này được ra mắt vào tháng 8/2024 và sản xuất trên tiến trình 12 nm.

MediaTek Helio G81 Ultimate sở hữu cấu trúc gồm 2 nhân Cortex-A75 xung nhịp 2,0 GHz và 6 nhân Cortex-A55 xung nhịp 1,7 GHz, kết hợp cùng nhân đồ họa kép Mali-G52 MP2. Trên công cụ đo hiệu năng AnTuTu 11, con chip này đạt gần 359.000 điểm, và đạt khoảng 1.400 điểm trong bài kiểm tra đa nhân của GeekBench 6.

Các thông số kỹ thuật khác

Theo mô tả trên trang chủ của nhà sản xuất, Itel A300+ được trang bị hệ thống 2 camera. Camera trước sở hữu độ phân giải 8 MP, trong khi camera sau có độ phân giải 13 MP. Chi tiết thông số kỹ thuật chuyên sâu của cụm camera hiện chưa được Itel công bố rõ.

Mẫu điện thoại mới còn nổi bật với việc tích hợp chip NFC phục vụ thanh toán không xúc giác, đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP65, cùng kích thước tổng thể lần lượt là 168,22 x 79,62 x 8,75 mm.

Khi xuất xưởng, máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 Go — phiên bản rút gọn của hệ điều hành Android 16 tiêu chuẩn, được tối ưu riêng cho các thiết bị có dung lượng RAM hạn chế.