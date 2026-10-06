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Đắt hơn sầu riêng, ‘siêu trái cây’ bất ngờ rớt giá: Sản lượng tăng 30%, sắp đổ bộ Việt Nam

| | Thị trường

Mùa vụ này, thị trường Việt Nam sẽ được mở cửa ngay từ đầu.

Đắt hơn sầu riêng, ‘siêu trái cây’ bất ngờ rớt giá: Sản lượng tăng 30%, sắp đổ bộ Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sản lượng kiwi Hayward của Hy Lạp dự kiến tăng khoảng 30% trong vụ mới, trong khi nhu cầu thị trường hiện chưa lớn và lượng tồn kho còn khá cao. Một số doanh nghiệp dự báo giá kiwi tại châu Âu có thể duy trì ở mức thấp đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2.

Theo dữ liệu được thu thập đến nay, sản lượng kiwi giống Hayward trên toàn Hy Lạp dự kiến tăng khoảng 30%, với mức tăng tương đối đồng đều tại các vùng sản xuất.

Tuy nhiên, khu vực Arta được dự báo có mức tăng thấp hơn, khoảng 20%, do chịu ảnh hưởng đáng kể từ mưa đá. Đây cũng là một trong những khu vực sản xuất kiwi Soreli của Hy Lạp.

Ông Christos Kolios, chủ sở hữu Kolios Group SA và Chủ tịch Tổ chức Kiwi Liên ngành Hy Lạp, cho biết sản lượng kiwi Soreli tại Arta dự kiến vẫn ở mức khả quan, dù kích thước quả chủ yếu nhỏ, tập trung ở các cỡ 30, 33 và 36. Trong khi đó, đối với giống Hayward, kích thước quả trung bình được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng lớn.

Về nhu cầu thị trường, ông Kolios cho biết những thông tin từ thị trường trong mùa hè cho thấy sức mua chưa lớn. Giá được trả cho sản phẩm ở mức thấp, trong khi lượng hàng tồn kho vẫn khá cao.

Theo đánh giá hiện tại, giá kiwi tại châu Âu có thể tiếp tục ở mức thấp cho đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn khó dự đoán do chịu tác động của nhiều yếu tố biến động.

Trong bối cảnh nguồn cung dự kiến tăng mạnh, triển vọng tiêu thụ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với giá kiwi trong những tháng tới.

Bên cạnh thị trường châu Âu, Tổ chức Kiwi Liên ngành Hy Lạp đang tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu.

Mexico hiện là một trong những thị trường được tổ chức này tập trung thúc đẩy. Phía Hy Lạp cho biết đã thực hiện các bước cần thiết để mở cửa thị trường Mexico, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng nước này.

Đáng chú ý, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường cho kiwi Hy Lạp ngay từ đầu vụ này. Theo ông Kolios, hiện chưa có thỏa thuận thương mại về xuất khẩu kiwi sang Việt Nam được ký kết, song việc thị trường được mở cửa được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành kiwi Hy Lạp.

Ông kỳ vọng các thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu kiwi sang Việt Nam có thể được ký kết trong thời gian tới.

Việc mở thêm các thị trường xuất khẩu được xem là hướng đi quan trọng đối với ngành kiwi Hy Lạp trong bối cảnh nguồn cung trong nước tăng mạnh và nhu cầu tại các thị trường truyền thống chưa thực sự khởi sắc.

Ngoài nhu cầu và giá bán, thời gian vận chuyển đường biển cũng đang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với các nhà xuất khẩu kiwi Hy Lạp, đặc biệt trên các tuyến hướng sang châu Á.

Ông Kolios cho biết mùa trước, các hãng vận tải biển từng dự kiến thời gian vận chuyển kiwi từ Hy Lạp tới Hàn Quốc khoảng 40 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian vận chuyển kéo dài lên 75-80 ngày.

Với sản lượng Hayward dự kiến tăng khoảng 30% trong vụ mới, việc mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát chất lượng sau thu hoạch và đảm bảo thời gian vận chuyển sẽ là những yếu tố quan trọng đối với ngành kiwi Hy Lạp trong thời gian tới.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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