Cyber Services đồng hành cùng NSC Software hoàn thành báo cáo SOC 2, củng cố nền tảng bảo mật cho thị trường toàn cầu

Với NSC Software, việc hoàn thành báo cáo tuân thủ SOC 2 là một dấu mốc trong quá trình chuẩn hóa hệ thống kiểm soát, đồng thời thể hiện định hướng nâng cao năng lực quản trị và bảo mật trong hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ.

Chuẩn hóa hệ thống kiểm soát từ yêu cầu thực tế

Đối với doanh nghiệp công nghệ hoạt động với khách hàng quốc tế, yêu cầu về bảo mật không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hệ thống mà còn liên quan đến cách doanh nghiệp xây dựng chính sách, quản lý rủi ro, phân quyền, kiểm soát truy cập và duy trì các quy trình vận hành.

Quá trình thực hiện tuân thủ SOC 2 vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải rà soát nhiều khía cạnh trong hoạt động thực tế, xác định những điểm cần hoàn thiện và từng bước chuẩn hóa hệ thống kiểm soát.

Với NSC Software - doanh nghiệp công nghệ cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và tư vấn cho khách hàng quốc tế, chương trình SOC 2 là cơ hội để doanh nghiệp nhìn lại toàn diện hệ thống quản lý và tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kiểm soát phù hợp với quá trình phát triển.

Ông Vũ Tuấn Đức - CTO NSC Software chia sẻ: “Việc hoàn thành chương trình SOC 2 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình NSC Software tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản lý và nâng cao năng lực bảo mật. Với chúng tôi, giá trị của quá trình này không chỉ nằm ở kết quả đánh giá, mà còn ở việc nhìn lại toàn bộ cách thức doanh nghiệp quản lý rủi ro, vận hành hệ thống và duy trì các cơ chế kiểm soát. Đây là nền tảng để NSC Software tiếp tục đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng và đối tác trong quá trình phát triển.”

Đại diện NSC Software nhận chứng nhận SOC 2.

Cyber Services đồng hành cùng NSC Software trong quá trình triển khai

Để hoàn thành báo cáo tuân thủ SOC 2, doanh nghiệp cần xác định rõ phạm vi đánh giá, rà soát hiện trạng và xây dựng các cơ chế kiểm soát phù hợp với hoạt động thực tế.

Trong quá trình đồng hành cùng NSC Software, Cyber Services tập trung vào việc rà soát hiện trạng, xác định các yêu cầu cần hoàn thiện và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống kiểm soát theo định hướng SOC 2.

Cyber Services là công ty QSA hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn và đánh giá an toàn thông tin theo các tiêu chuẩn toàn cầu như PCI (DSS, PIN, 3DS, Card Production), SOC (1, 2), các tiêu chuẩn ISO và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thay vì chỉ tập trung vào việc hoàn thiện hồ sơ phục vụ đánh giá, quá trình tư vấn hướng đến việc giúp doanh nghiệp đưa các yêu cầu kiểm soát vào hoạt động vận hành thực tế, tạo nền tảng để tiếp tục duy trì và cải tiến sau đánh giá.

Ông Tống Duy Hưng, CEO Cyber Services, chia sẻ: “SOC 2 không nên được nhìn nhận đơn thuần là một báo cáo cần đạt được, mà là một quá trình giúp doanh nghiệp xây dựng năng lực kiểm soát và biến các yêu cầu về bảo mật thành một phần của hoạt động vận hành. Với NSC Software, chúng tôi tập trung vào việc cùng doanh nghiệp rà soát hiện trạng, xác định đúng phạm vi và hoàn thiện các kiểm soát phù hợp với thực tế. Điều quan trọng sau chương trình đánh giá là doanh nghiệp tiếp tục duy trì và cải tiến những nền tảng đó trong quá trình phát triển.”

Khi bảo mật trở thành một phần của năng lực cạnh tranh

Trong thị trường công nghệ toàn cầu, khách hàng ngày càng quan tâm không chỉ đến năng lực phát triển sản phẩm mà còn đến cách doanh nghiệp quản lý dữ liệu, kiểm soát rủi ro và duy trì tính an toàn trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Báo cáo SOC 2 vừa hoàn thành giúp NSC Software có thêm cơ sở để thể hiện năng lực kiểm soát và mức độ sẵn sàng trước những yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng, đối tác.

Quan trọng hơn, quá trình này tạo tiền đề để các yêu cầu về bảo mật được tích hợp vào hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp, thay vì chỉ được chú trọng khi chuẩn bị cho một kỳ đánh giá.

Đại diện NSC Software và Cyber Services tại buổi trao chứng nhận SOC 2.

Một dấu mốc cho chặng đường tiếp theo

Hoàn thành SOC 2 không phải là điểm kết thúc của quá trình quản trị kiểm soát. Việc duy trì hiệu quả các cơ chế đã thiết lập, thường xuyên rà soát và cải tiến theo sự thay đổi của hệ thống mới là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của chương trình.

Với NSC Software, SOC 2 là một bước tiến trong quá trình xây dựng nền tảng vận hành an toàn, minh bạch và phù hợp với định hướng phát triển trên thị trường quốc tế.

Với Cyber Services, chương trình cũng cho thấy vai trò của tư vấn tuân thủ không chỉ nằm ở việc giúp doanh nghiệp đáp ứng một tiêu chuẩn, mà còn hướng đến việc xây dựng năng lực kiểm soát có thể vận hành và duy trì trong thực tế.