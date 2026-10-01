Tất cả người dân đang có sổ BHXH, thẻ BHYT trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ngày 7/10, BHXH thành phố Hà Nội thông báo về việc nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử theo Luật BHXH số 41/2024/QH15, Nghị định số 164/2025/NĐ-CP, Thông tư số 09/2026/TT-BTC và Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29/4/2026 của BHXH Việt Nam.

Theo đó, BHXH thành phố Hà Nội có hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đơn vị sử dụng lao động; cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT; Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; các cơ sở giáo dục

Phối hợp hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID). Đồng thời, cung cấp thông tin: địa chỉ hòm thư điện tử (Email) cá nhân của người tham gia, số căn cước công dân/định danh cá nhân (CCCD/ĐDCN) tổng hợp gửi cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH theo hồ sơ điện tử 600 (ghi Email vào cột Ghi chú của mẫu D02-LT) để được cập nhật vào phần mềm quản lý của ngành BHXH phục vụ cho việc nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

Lưu ý: Email của người tham gia phải thuộc sở hữu cá nhân, không sử dụng email được cấp cho đơn vị; cá nhân phải kiểm soát tài khoản email, không cung cấp mật khẩu cho người khác để tránh lộ lọt dữ liệu, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Cấp sổ BHXH điện tử

Kể từ ngày 06/10/2026, cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp sổ BHXH điện tử khi người tham gia cấp sổ BHXH, cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ, gộp sổ BHXH hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Ảnh: BHXH Việt Nam

Đồng thời cập nhật mã số BHXH trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo số CCCD/ĐDCN của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

3. Sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử

Người tham gia truy cập ứng dụng VNeID mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc Email nhận và sử dụng sổ BHXH bản điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN.

Thẻ BHYT bản điện tử được sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

4. Trường hợp chưa được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử

Đối với trường hợp người lao động đang tham gia BHXH, BHYT hoặc đã bảo lưu trước ngày 01/10/2026 mà chưa được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử, chưa theo số CCCD/ĐDCN thì vẫn tiếp tục sử dụng sổ BHXH/tờ rời bản giấy và thẻ BHYT cũ để thực hiện giao dịch hồ sơ với cơ quan BHXH.

5. Phối hợp cập nhật thông tin

Hiện nay, BHXH thành phố Hà Nội đang phối hợp các đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng,... điều chỉnh bộ mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Công văn số 1804/BHXH-QLT ngày 04/8/2025 của BHXH Việt Nam. BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp với cơ quan BHXH nơi đang tham gia để cung cấp các thông tin về mã số doanh nghiệp, mã quan hệ ngân sách (đối với các đơn vị có quan hệ ngân sách), mã loại hình sản xuất kinh doanh,... để cơ quan BHXH có căn cứ cập nhật, điều chỉnh đồng nhất bộ mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị theo quy định.