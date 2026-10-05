Tin buồn cho người dùng Gemini miễn phí

Theo thay đổi được Google đưa vào tài liệu hỗ trợ Gemini đầu tháng 10/2026, người dùng ứng dụng Gemini bằng tài khoản Google cá nhân nhưng không đăng ký gói Google AI sẽ bắt đầu bị giới hạn quyền truy cập model từ ngày 9/10. Cụ thể, người dùng miễn phí sẽ không còn quyền truy cập vào các mô hình (3.6) Flash và (3.1) Pro.

Đối với người dùng đăng ký AI Plus, họ sẽ chỉ có thể sử dụng mô hình Flash-Lite và Flash, trong khi phiên bản Pro sẽ không còn khả dụng. Những người dùng trả phí 4,99 USD/tháng sẽ nhận được email thông báo về thời điểm các thay đổi này có hiệu lực.

Khách hàng đăng ký gói 19,99 USD/tháng sẽ được truy cập vào tùy chọn Deep Think, cho phép “suy luận song song tối đa”, hiện chỉ có trên các gói 99,99 USD và 199,99 USD/tháng.

Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi Google công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh nhất từ trước đến nay, Gemini 4 Argon. Tuy nhiên, mô hình này vẫn chưa được phát hành cho người dùng phổ thông, vì Google đang thử nghiệm với các cơ quan chính phủ Mỹ và một nhóm đối tác đáng tin cậy trước khi triển khai rộng rãi.

Ngoài ra, Google cũng giới thiệu các thiết lập thấp, trung bình và cao cho bất kỳ mô hình nào trong gói cước của người dùng. Thiết lập cao hơn cho phép Gemini có nhiều không gian hơn để giải quyết vấn đề, nhưng cũng tiêu tốn nhiều dung lượng sử dụng hơn. Đặc biệt, tính năng Deep Think vẫn chỉ dành riêng cho gói AI Pro và Ultra.

Mặc dù vậy, không phải tất cả các tính năng mới nhất của Gemini đều chỉ dành cho gói trả phí. Gần đây, Google đã triển khai tính năng Skills cho người dùng miễn phí nhằm giúp họ lưu lại hướng dẫn cho các tác vụ thường xuyên yêu cầu Gemini thực hiện.

Các gói cước Gemini hiện nay

Được biết, ở thời điểm hiện tại, gói miễn phí của Gemini bao gồm Gemini 3.6 Flash và quyền truy cập hạn chế vào Gemini 3.1 Pro, cùng với các tính năng như Deep Research, Gemini Live và tạo hình ảnh. Gói Google AI Plus có giá 4,99 USD/tháng cung cấp gấp đôi giới hạn sử dụng Gemini, 400 GB dung lượng lưu trữ, tính năng tạo video, Daily Brief và các tương tác theo lịch trình.

Gói Google AI Pro có giá 19,99 USD/tháng, nâng cao giới hạn sử dụng và cung cấp quyền truy cập vào các mô hình mạnh mẽ hơn của Google, cùng 5 TB dung lượng lưu trữ. Cuối cùng, gói AI Ultra có giá khởi điểm 99,99 USD/tháng, cung cấp quyền truy cập vào mô hình cao cấp nhất, giới hạn lớn hơn, dung lượng lưu trữ nhiều hơn và các tính năng cao cấp bổ sung.