Độc lạ Trung Quốc: Quán bar miễn phí token AI cho khách đến nhậu, lỗ chổng vó vẫn quyết mở thêm chi nhánh

Tại Trung Quan Thôn, nơi được mệnh danh là "thung lũng Silicon của Trung Quốc", quán rượu mang tên AGI Bar đang trở thành hiện tượng mạng xã hội. Chủ quán là Song De (hơn 30 tuổi), một kỹ sư công nghệ. Anh mở quán vì nhận ra rượu bia và AI có điểm tương đồng kỳ lạ: đều tạo ra "ảo giác", bong bóng và sự "chưng cất".

Điểm thu hút nhất ở đây là món nước đặc trưng giá chỉ 9,9 nhân dân tệ (hơn 38.000 đồng). Khách đến gọi nước và bắt Wi-Fi của quán sẽ được cấp quyền dùng DeepSeek hoàn toàn miễn phí và không giới hạn. Trong giới AI, "token" có thể hiểu nôm na là đơn vị dung lượng chữ hoặc lượt truy vấn để người dùng yêu cầu AI viết code hay giải bài toán. Thay vì phải tốn tiền mua dung lượng hàng tháng từ các cỗ máy tính đắt đỏ của hãng công nghệ, khách chỉ cần kêu ly đồ uống chưa đến 40k là tha hồ "sai việc" AI cả tối.

Tọa lạc gần hai trường đại học danh tiếng Thanh Hoa, Bắc Kinh và các "ông lớn" công nghệ, AGI Bar nhanh chóng biến thành nơi giao lưu của giới đầu tư, kỹ sư lẫn sinh viên. Thậm chí, những kỹ sư thuộc các công ty đối thủ vốn cạnh tranh gay gắt ngoài đời cũng ngồi chung bàn để bàn chuyện ngành. Tên quán còn chơi chữ theo thuật ngữ "chưng cất": vừa là chưng cất rượu, vừa ám chỉ việc người với người ngồi lại để đúc kết và chia sẻ tinh hoa tri thức cho nhau.

Bản thân quán cũng vận hành như một mô hình thí nghiệm công nghệ. Song De đã tự động hóa hầu hết khâu kiểm kho, nhận đặt bàn và quản lý khách bằng phần mềm trí tuệ nhân tạo để nhân viên đỡ tốn công sức làm việc vặt. Không dừng lại ở đó, anh còn lên kế hoạch đưa cả robot hình người vào bưng bê phục vụ và vừa mở thêm một chi nhánh tại Thượng Hải.

Tuy nhiên, bài toán kinh doanh lại không hề màu hồng. Cung cấp dịch vụ "xịn" với giá tượng trưng khiến quán gánh khoản chi phí vận hành khổng lồ.

"Quán hiện tại hoàn toàn lỗ vốn. Lượng đồ uống tặng miễn phí đang nhiều gấp 10 lần lượng bán ra", Song De thừa nhận. Dẫu vậy, ông chủ 8x vẫn lạc quan xem đây là sứ mệnh phổ cập công nghệ: "Chúng tôi tin AI trong tương lai sẽ như điện, nước hay Wi-Fi, ai bước chân vào quán cũng có quyền dùng miễn phí".

Theo SCMP/Reuters