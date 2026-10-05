Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc lạ Trung Quốc: Quán bar miễn phí token AI cho khách đến nhậu, lỗ chổng vó vẫn quyết mở thêm chi nhánh

| | Kinh tế số

Cụ thể, chủ quán tung chiêu độc là món nước đặc trưng giá chỉ 9,9 nhân dân tệ (hơn 38.000 đồng). Khách đến gọi nước và bắt Wi-Fi của quán sẽ được cấp quyền dùng DeepSeek hoàn toàn miễn phí và không giới hạn.

Tại Trung Quan Thôn, nơi được mệnh danh là "thung lũng Silicon của Trung Quốc", quán rượu mang tên AGI Bar đang trở thành hiện tượng mạng xã hội. Chủ quán là Song De (hơn 30 tuổi), một kỹ sư công nghệ. Anh mở quán vì nhận ra rượu bia và AI có điểm tương đồng kỳ lạ: đều tạo ra "ảo giác", bong bóng và sự "chưng cất".

Điểm thu hút nhất ở đây là món nước đặc trưng giá chỉ 9,9 nhân dân tệ (hơn 38.000 đồng). Khách đến gọi nước và bắt Wi-Fi của quán sẽ được cấp quyền dùng DeepSeek hoàn toàn miễn phí và không giới hạn. Trong giới AI, "token" có thể hiểu nôm na là đơn vị dung lượng chữ hoặc lượt truy vấn để người dùng yêu cầu AI viết code hay giải bài toán. Thay vì phải tốn tiền mua dung lượng hàng tháng từ các cỗ máy tính đắt đỏ của hãng công nghệ, khách chỉ cần kêu ly đồ uống chưa đến 40k là tha hồ "sai việc" AI cả tối.

Tọa lạc gần hai trường đại học danh tiếng Thanh Hoa, Bắc Kinh và các "ông lớn" công nghệ, AGI Bar nhanh chóng biến thành nơi giao lưu của giới đầu tư, kỹ sư lẫn sinh viên. Thậm chí, những kỹ sư thuộc các công ty đối thủ vốn cạnh tranh gay gắt ngoài đời cũng ngồi chung bàn để bàn chuyện ngành. Tên quán còn chơi chữ theo thuật ngữ "chưng cất": vừa là chưng cất rượu, vừa ám chỉ việc người với người ngồi lại để đúc kết và chia sẻ tinh hoa tri thức cho nhau.

Bản thân quán cũng vận hành như một mô hình thí nghiệm công nghệ. Song De đã tự động hóa hầu hết khâu kiểm kho, nhận đặt bàn và quản lý khách bằng phần mềm trí tuệ nhân tạo để nhân viên đỡ tốn công sức làm việc vặt. Không dừng lại ở đó, anh còn lên kế hoạch đưa cả robot hình người vào bưng bê phục vụ và vừa mở thêm một chi nhánh tại Thượng Hải.

Tuy nhiên, bài toán kinh doanh lại không hề màu hồng. Cung cấp dịch vụ "xịn" với giá tượng trưng khiến quán gánh khoản chi phí vận hành khổng lồ.

"Quán hiện tại hoàn toàn lỗ vốn. Lượng đồ uống tặng miễn phí đang nhiều gấp 10 lần lượng bán ra", Song De thừa nhận. Dẫu vậy, ông chủ 8x vẫn lạc quan xem đây là sứ mệnh phổ cập công nghệ: "Chúng tôi tin AI trong tương lai sẽ như điện, nước hay Wi-Fi, ai bước chân vào quán cũng có quyền dùng miễn phí".

Theo SCMP/Reuters

Theo Long Văn

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay (5/10), VNeID có thêm tính năng mới quan trọng, toàn bộ người dân cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi

Từ hôm nay (5/10), VNeID có thêm tính năng mới quan trọng, toàn bộ người dân cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi Nổi bật

Thu nhập của Vanh Leg

Thu nhập của Vanh Leg Nổi bật

Cảnh báo thủ đoạn lấy ảnh cá nhân trên mạng xã hội, cắt ghép thành nội dung nhạy cảm để tống tiền

Cảnh báo thủ đoạn lấy ảnh cá nhân trên mạng xã hội, cắt ghép thành nội dung nhạy cảm để tống tiền

07:52 , 05/10/2026
Công an TP. Quảng Ninh phát cảnh báo quan trọng về việc làm sổ đỏ, người dân cần đặc biệt chú ý

Công an TP. Quảng Ninh phát cảnh báo quan trọng về việc làm sổ đỏ, người dân cần đặc biệt chú ý

07:20 , 05/10/2026
Cựu nhân viên Apple chỉ ra sai lầm của nhiều người khi dùng iPhone

Cựu nhân viên Apple chỉ ra sai lầm của nhiều người khi dùng iPhone

00:15 , 05/10/2026
Thông báo đến người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Thông báo đến người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

22:55 , 04/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên