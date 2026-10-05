Cảnh báo thủ đoạn lấy ảnh cá nhân trên mạng xã hội, cắt ghép thành nội dung nhạy cảm để tống tiền

Từ đầu tháng 10/2026 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm cắt ghép. Có trường hợp bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng xấu thường thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm.

Những hình ảnh này được gửi cho nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền. Việc khai thác tâm lý lo ngại ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc khiến nạn nhân dễ hoang mang, từ đó tạo điều kiện để các đối tượng gây sức ép, buộc chuyển tiền.

Thủ đoạn tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm không mới, nhưng việc ứng dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa nội dung khiến người dân khó phân biệt thật, giả trong thời gian ngắn. Tâm lý lo sợ hình ảnh bị phát tán càng khiến nhiều người mất bình tĩnh và có thể làm theo yêu cầu của đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn, cảnh báo người bị đe dọa về thủ đoạn của các đối tượng; đồng thời giúp họ ổn định tâm lý, không chuyển tiền và thực hiện các bước cần thiết để trình báo, xác minh.

Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, nhiều trường hợp đã nhận diện được thủ đoạn, không mắc bẫy và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm, người dân không nên hoảng sợ. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi hình ảnh, video hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

Khi gặp tình huống này, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu và không chuyển tiền cho các đối tượng. Đồng thời, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý.

Việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ dừng lại, mà ngược lại có thể khiến nạn nhân tiếp tục trở thành mục tiêu tống tiền.







