Thu nhập của Vanh Leg

Vanh Leg tên thật là Nguyễn Việt Anh, bắt đầu được biết đến qua các video nhạc chế từ những năm đầu YouTube Việt Nam phát triển. Với cách thể hiện hài hước, biểu cảm đặc trưng và nội dung bám sát những chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm, anh nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng.

Trước khi nổi tiếng trên YouTube, Vanh Leg từng tham gia hoạt động âm nhạc và có khả năng chơi piano. Sau đó, anh chuyển hướng sang sản xuất nội dung, tập trung vào nhạc chế, parody và các sản phẩm kết hợp giữa âm nhạc với yếu tố hài hước.

Những sản phẩm như “Đại ca lớp 12A”, “Giấc mộng ca sĩ”, “Đời anh xe ôm” hay “Tết nhà bà Hoan” từng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Tại thời điểm cuối năm 2020, nhiều video của Vanh Leg đã đạt hàng trăm triệu lượt xem, trong đó “Đại ca lớp 12A” đạt khoảng 289 triệu lượt xem, “Giấc mộng ca sĩ” khoảng 168 triệu lượt và “Đời anh xe ôm” khoảng 121 triệu lượt.

Đang ở giai đoạn được chú ý mạnh, Vanh Leg bất ngờ dừng sản xuất video mới. Sau khoảng 2 năm vắng bóng, anh trở lại vào cuối năm 2020 với MV “Học viện YouTube”.

Kênh YouTube của Vanh Leg (Ảnh: Chụp màn hình)

Sản phẩm lấy chính những vấn đề trong cộng đồng sáng tạo nội dung làm chất liệu, đề cập đến câu view, mua lượt đăng ký, reup video, vi phạm bản quyền và áp lực sản xuất nội dung. MV nhanh chóng lọt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Việt Nam, đồng thời nhận được sự chú ý từ nhiều streamer và YouTuber nổi tiếng.

Tuy nhiên, “Học viện YouTube” cũng trở thành video mới nhất trên kênh Vanh Leg cho đến nay. Sau sản phẩm này, anh không tiếp tục đăng tải video mới trong gần 6 năm.

Theo Social Blade, kênh Vanh Leg được tạo ngày 15/3/2011. Hiện kênh có khoảng 7,1 triệu người đăng ký, hơn 1,587 tỷ lượt xem và chỉ 59 video.

Dù gần 6 năm không đăng video mới, lượng lượt xem trên kênh Vanh Leg vẫn tiếp tục phát sinh từ kho nội dung đã được đăng tải trước đó. Theo dữ liệu Social Blade, kênh được ước tính mang về 2.600–42.000 USD mỗi tháng (tương đương khoảng 67,6 triệu–1,092 tỷ đồng).

Dữ liệu những ngày gần đây cho thấy các video cũ vẫn tạo ra lượng lượt xem đáng kể. Ngày 2/10, kênh ghi nhận 252.158 lượt xem, tương ứng mức thu nhập ước tính 63–1.000 USD (khoảng 1,64–26 triệu đồng).

Ngày 3/10, lượng xem tăng lên 481.432 lượt, với mức thu nhập ước tính 120–1.900 USD, (tương đương khoảng 3,12–49,4 triệu đồng). Đến ngày 4/10, kênh tiếp tục ghi nhận 427.924 lượt xem, tương ứng 107–1.700 USD (khoảng 2,78–44,2 triệu đồng).

Tính chung 3 ngày, Vanh Leg có hơn 1,16 triệu lượt xem. Social Blade ước tính lượng xem này tương ứng 290–4.600 USD, (khoảng 7,54–119,6 triệu đồng).

Khoảng thu nhập này được Social Blade ước tính dựa trên dữ liệu hoạt động công khai của kênh và các giả định liên quan đến quảng cáo. Đây không phải khoản tiền thực tế được Vanh Leg hoặc YouTube công bố.

Điểm đáng chú ý ở Vanh Leg là lượng người theo dõi và lượt xem của kênh vẫn được duy trì dù không có sản phẩm mới trong thời gian dài. Các video nhạc chế của anh thường dựa trên những chủ đề quen thuộc, giai điệu dễ nhớ và cách xây dựng hình ảnh hài hước. Chính yếu tố này giúp nhiều sản phẩm có thể tiếp tục được khán giả tìm xem sau nhiều năm thay vì chỉ tạo lượt xem trong thời điểm mới phát hành.