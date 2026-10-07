Công ty cam kết chuyển khoản trả 10 triệu đồng tiền tạm ứng, người phụ nữ vẫn quyết báo công an Quảng Ninh

Chị P đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Ngày 06/10/2026, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, từ sự cảnh giác, chị N.T.P (sinh năm 1989, trú tại phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh) đã không mắc vào bẫy của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, chiều 26/9/2026, chị N.T.P đến trực ban hình sự Công an thành phố Quảng Ninh để trình báo về việc có một người giọng nữ tự xưng là nhân viên công ty (số điện thoại 02038.895.935) gọi điện thông báo chị P trúng thưởng qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên số điện thoại, với giải thưởng là 01 chiếc điện thoại di động Iphone 18, trị giá 60.000.000 đồng.

Đối tượng này yêu cầu chị P cung cấp các thông tin cá nhân như số định danh cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, đồng thời hướng dẫn chị truy cập vào đường link bên công ty sẽ gửi theo tin nhắn Zalo. Đối tượng còn trao đổi do thời gian khuyến mại, trao thưởng có hạn nên phải làm hồ sơ nhanh còn báo cáo về tổng công ty, yêu cầu khách hàng phải tạm ứng trước số tiền là 10.000.000 đồng, chuyển khoản vào tài khoản của công ty, sau khi nhận thưởng sẽ hoàn trả lại.

Thấy nội dung trên có dấu hiệu bất thường, chị P đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Quảng Ninh trình báo. Sau khi được cán bộ Công an giải thích, chị P biết mình đã bị đối tượng lừa đảo gọi điện; khi liên lạc lại thì đối tượng không nghe máy. Nhờ sự cảnh giác và được nghe cán bộ Công an tuyên truyền về các hành vi lừa đảo mà chị P đã tránh được vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng và giúp người dân không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, không lưu trong danh bạ điện thoại, đặc biệt là các cuộc gọi thông báo trúng thưởng và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của “nhân viên”. Đề cao cảnh giác, không tin rằng quà tặng giá trị lớn có thể dễ dàng đến với mình một cách bất thường. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không truy cập vào các đường link do người lạ gửi. Tuyên truyền cho người thân trong gia đình, bạn bè về các thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn ra thường xuyên trên không gian mạng.

Trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok không nên tin tưởng vào trang quảng cáo, khuyến mại và tham gia vào các đường link truy cập để nhận thưởng. Nếu người dân nhận được cuộc gọi với các nội dung tương tự, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tư vấn.