Thu nhập của Võ Hà Linh

Võ Hà Linh sinh năm 1992, cô sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Trước khi được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, cô từng làm công việc văn phòng rồi chuyển hướng sang sáng tạo nội dung, bắt đầu hành trình xây dựng tên tuổi với những video review.

Hà Linh bắt đầu được chú ý qua các video review đồ ăn, trải nghiệm dịch vụ và đánh giá sản phẩm. Sau đó, cô tập trung nhiều hơn vào mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Phong cách nhận xét thẳng, rõ ràng, không ngại chỉ ra ưu và nhược điểm của sản phẩm giúp Hà Linh tạo được dấu ấn riêng. Cộng đồng mạng sau đó gọi cô bằng biệt danh “chiến thần review”.

Bên cạnh sáng tạo nội dung, Hà Linh cũng trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của thị trường livestream. Các phiên megalive, superlive của cô thường thu hút lượng lớn người xem cùng lúc, qua đó giúp mở rộng hoạt động từ sáng tạo nội dung sang thương mại điện tử.

YouTube là một trong những nền tảng đầu tiên giúp Hà Linh xây dựng thương hiệu cá nhân và hiện vẫn tạo ra nguồn thu từ lượng người xem của kênh.

Theo Social Blade, kênh Ha Linh Official được tạo ngày 22/4/2019. Hiện kênh có khoảng 2,22 triệu người đăng ký, 404,6 triệu lượt xem và 471 video.

Dữ liệu những ngày đầu tháng 10 cũng cho thấy kênh vẫn duy trì lượng lượt xem đáng kể. Ngày 1/10, Ha Linh Official ghi nhận 80.065 lượt xem, tương ứng mức thu nhập ước tính 20–320 USD, khoảng 520.000–8,32 triệu đồng.

Ngày 2/10, kênh có thêm 41.774 lượt xem, tương ứng 10–167 USD, khoảng 260.000–4,34 triệu đồng. Ngày 3/10, lượng xem đạt 54.682 lượt, với mức thu nhập ước tính 14–219 USD, tương đương 364.000–5,69 triệu đồng.

Từ YouTube, Hà Linh mở rộng hoạt động sang nhiều nền tảng khác. Theo dữ liệu trên hệ thống quản lý KOL, tài khoản TikTok @halinhofficial hiện có khoảng 5,3 triệu người theo dõi. Nội dung trên nền tảng này xoay quanh review sản phẩm, săn deal và tiếp thị liên kết.

Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên thực hiện các phiên livestream trên các sàn thương mại điện tử, qua đó giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy đơn hàng thông qua hình thức tiếp thị liên kết.

Các phiên livestream của Hà Linh thường thu hút lượng người xem lớn. Trong một phiên hồi tháng 6/2024, lượng người xem cùng lúc có thời điểm đạt khoảng 316.000. Một số phiên sau đó cũng ghi nhận hơn 400.000 người xem tại thời điểm cao nhất.

Phiên live 7/7 với lượng người xem khủng của Võ Hà Linh (Ảnh: Chụp màn hình)

Đáng chú ý, trong phiên mega livestream tối 7/7/2026, lượng người xem cùng lúc có thời điểm vượt 167.000 vào khoảng 21h46. Con số này cho thấy các phiên livestream của Hà Linh vẫn thu hút lượng lớn người xem, qua đó trở thành một phần đáng chú ý trong hoạt động tiếp thị liên kết và bán hàng của cô trên các nền tảng thương mại điện tử.

Lưu ý, đây là mức ước tính của nền tảng phân tích bên thứ ba, không phải số tiền thực tế được YouTube hoặc chủ kênh công bố. Thu nhập thực tế có thể khác tùy vào quảng cáo, thị trường người xem, loại nội dung và nhiều yếu tố khác.