Việt Nam đang chuyển mình rất nhanh trong làn sóng AI, nhưng tốc độ chưa thể lấp đầy khoảng cách kỹ năng

Đây là kết quả từ nghiên cứu chuyên sâu về năng lực sẵn sàng ứng dụng AI của sinh viên Việt Nam, thuộc chuỗi khảo sát toàn cầu tại 6 quốc gia do Tập đoàn giáo dục Pearson và nền tảng AWS (Amazon Web Services) công bố ngày 6/10.

Khảo sát tại Việt Nam được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của 50 trường đại học, 51 doanh nghiệp, cùng phỏng vấn sâu với các chuyên gia giáo dục.

Kết quả khảo sát cho thấy, 90% lãnh đạo các trường đại học tại Việt Nam tham gia khảo sát nhận định tốc độ thay đổi do AI mang lại tại nơi làm việc là “cực nhanh” hoặc “rất nhanh”, cao hơn 23 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn cầu (67%). Đặc biệt, 100% lãnh đạo được khảo sát dự báo tốc độ này sẽ tiếp tục gia tăng trong hai năm tới.

Buổi lễ công bố Báo cáo của Pearson và AWS về năng lực sẵn sàng ứng dụng AI của sinh viên Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 6/10

Trước xu hướng đó, các cơ sở giáo dục đang đẩy mạnh đầu tư vào AI. Có 96% lãnh đạo trường đại học, cao đẳng được khảo sát cho biết đơn vị đang đầu tư vào lĩnh vực này; 84% cho biết thường xuyên kết nối với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu thị trường.

Ở phía sinh viên, hơn 52% sinh viên Việt Nam tự đánh giá mức độ sẵn sàng làm việc trong môi trường tích hợp AI từ 8 đến 10/10, cao nhất trong 6 thị trường được khảo sát, gồm Ả Rập Xê Út, Mỹ, Anh, Malaysia, Brazil và Việt Nam.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa sự tự tin của sinh viên và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn còn đáng kể. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 15% nhà tuyển dụng tại Việt Nam đánh giá nhân sự mới tốt nghiệp đạt mức “xuất sắc” ở các năng lực then chốt trong môi trường làm việc tích hợp AI.

Đây là mức thấp nhất trong 6 thị trường, trong khi Ả Rập Xê Út đạt 44%, Brazil 27%, Anh 26%, Malaysia 24% và Mỹ 21%.

Ảnh: Báo cáo của Pearson và AWS

Những điểm yếu được doanh nghiệp chỉ ra gồm việc quá tin tưởng vào kết quả do AI tạo ra mà thiếu bước kiểm chứng, thiếu kinh nghiệm thực tế, quá phụ thuộc vào công cụ hoặc sử dụng AI chưa phù hợp với yêu cầu công việc.

Ông Eklavya Bhave, Giám đốc mảng Giáo dục đại học khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Pearson, cho hay Việt Nam đang chuyển mình rất nhanh trong làn sóng AI, nhưng tốc độ chưa thể lấp đầy khoảng cách kỹ năng.

“Trong khi sinh viên Việt Nam rất tự tin và các nhà trường đang đầu tư lớn vào AI, doanh nghiệp vẫn nhận thấy khoảng trống trong khả năng ứng dụng AI vào công việc thực tế”, ông Eklavya Bhave chia sẻ.

Bà Yashinta Bahana, Giám đốc Mở rộng Thị trường APJ và Đối tác Chiến lược, Mảng Đào tạo và Chứng chỉ tại AWS, cho rằng sinh viên Việt Nam đã thể hiện sự sẵn sàng và định hướng tích cực đối với AI.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các công cụ AI mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là chuyển tiềm năng này thành năng lực thực tiễn thông qua đào tạo thực hành và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục với doanh nghiệp.