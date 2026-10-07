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Hàng loạt tổ chức của Nhật Bản bị tấn công mạng

| | Kinh tế số

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các vụ việc trên liên quan một chiến dịch tấn công chung.

Nhật Bản đang ghi nhận hàng loạt vụ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu tại doanh nghiệp, trường đại học, ảnh hưởng tới thông tin của hơn 12 triệu người.

Tập đoàn bán lẻ Mr. Max Holdings cho biết dữ liệu của hơn 1,73 triệu hội viên có nguy cơ bị lộ sau khi hệ thống bị truy cập trái phép. Trong khi đó, công ty dịch vụ Internet GMO Research & AI xác nhận gần 950.000 hồ sơ người dùng đã bị đánh cắp.

Đại học Đô thị Osaka cũng phát hiện dữ liệu của ít nhất 130.000 sinh viên và giảng viên có thể bị rò rỉ sau sự cố nghi liên quan mã độc tống tiền.

Các cơ quan chức năng và tổ chức liên quan cho biết những sự cố an ninh mạng nói trên được phát hiện và xử lý độc lập, bước đầu chưa có bằng chứng cho thấy có sự liên kết trong một chiến dịch tấn công phối hợp chung.

Trước đó, an ninh mạng tại Nhật Bản cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo khi công ty Monogatari Corp. - đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng thịt nướng nổi tiếng Yakiniku King - phát hiện sự cố rò rỉ thông tin quy mô lớn vào ngày 2/10. Vụ truy cập trái phép vào hệ thống ứng dụng đặt bàn và tích điểm của chuỗi nhà hàng này đã khiến hơn 10 triệu dữ liệu khách hàng bị rò rỉ, bao gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và mã số thành viên.

Theo Thu Giang

VTV

Từ Khóa:
tấn công mạng

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