Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm

Theo thiết kế, trên tuyến có 2 cầu vượt tại các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Các công trình này đang được tập trung thi công cùng nhiều hạng mục khác của dự án như nền, mặt đường, nút giao, tường chắn, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.