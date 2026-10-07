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Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm

| | Kinh tế số

Sau nhiều tháng thi công, hai cầu vượt tại nút giao Giảng Võ – Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đã dần lộ rõ hình hài. Các nhà thầu đang tăng tốc lắp đặt dầm, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 1.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,27 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu, kết nối với trục Cát Linh - La Thành - Yên Lãng và điểm cuối tại nút giao Voi Phục.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 2.

Đây là một trong những dự án giao thông quan trọng nhằm khép kín tuyến Vành đai 1, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các trục đường xuyên tâm khu vực nội đô Hà Nội.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 3.

Theo thiết kế, trên tuyến có 2 cầu vượt tại các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Các công trình này đang được tập trung thi công cùng nhiều hạng mục khác của dự án như nền, mặt đường, nút giao, tường chắn, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 4.

Tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh, công trường đang được tổ chức với nhiều mũi thi công. Đây là khu vực có điều kiện thi công phức tạp khi cùng thời điểm triển khai dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 5.

Đến hết tháng 9/2026, gói thầu thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đã đạt hơn 40% khối lượng. Toàn bộ cọc khoan nhồi tại các mố, trụ cầu đã được hoàn thành, tạo cơ sở để chuyển sang các hạng mục kết cấu phía trên.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 6.

Hiện nhà thầu tập trung thi công các nhịp dầm. Trong đó, đốt dầm S4 được xác định nằm trên đường găng tiến độ, có vai trò quan trọng để tiếp tục triển khai các đốt dầm S3 và S5.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 7.

Cùng với phần kết cấu chính, tường chắn, đường đầu cầu, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ cũng được triển khai song song.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 8.

Việc tổ chức nhiều mũi thi công giúp tận dụng tối đa mặt bằng hiện có, đồng thời bảo đảm tiến độ trong điều kiện khu vực Nguyễn Chí Thanh có mật độ giao thông lớn và đang triển khai đồng thời nhiều công trình hạ tầng.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 9.
Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 10.
Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 11.
Tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, cầu vượt cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Máy móc, thiết bị và công nhân được bố trí tại nhiều vị trí, tập trung thi công các hạng mục kết cấu cầu và hoàn thiện phần việc liên quan.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 12.

Sau nhiều tháng thi công, hình hài cầu vượt đã dần rõ nét với hệ thống mố, trụ và các kết cấu đang được hoàn thiện. Các đơn vị thi công tổ chức nhiều mũi làm việc, từ lắp đặt kết cấu dầm đến triển khai các hạng mục phụ trợ.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 13.

Hai cầu vượt là những hạng mục quan trọng trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Khi hoàn thành, các công trình được kỳ vọng góp phần tổ chức lại giao thông tại những nút giao lớn, tăng khả năng lưu thông trên tuyến và giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 14.

Theo kế hoạch, toàn bộ hai cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh được phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Hai cầu vượt Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình, hướng tới hoàn thành cuối năm- Ảnh 15.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được triển khai trong giai đoạn 2018 - 2026, bao gồm nhiều hạng mục từ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đến xây dựng đường, cầu vượt, nút giao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới đường vành đai, tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía Tây và trung tâm Hà Nội.

Theo Lê Khánh

Đại đoàn kết

Từ Khóa:
VÀNH ĐAI

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