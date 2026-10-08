Giao dịch tài sản mã hóa không qua tổ chức được cấp phép có thể bị xử lý

Theo phản ánh của ông Trần Toàn (TP Hồ Chí Minh), hiện có nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến việc cá nhân thực hiện giao dịch tài sản số trên các sàn giao dịch quốc tế sau ngày 01/9/2026 trong bối cảnh Việt Nam chưa có tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản số nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ông Toàn đang sở hữu tài sản số trên sàn quốc tế, muốn bán ra để thu tiền mặt. Ông hỏi, cá nhân giao dịch, mua bán tài sản số trên các sàn giao dịch quốc tế sau ngày 01/9/2026 có bị coi là vi phạm pháp luật hay không?

Trường hợp ông thực hiện việc bán tài sản số trên sàn quốc tế để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân trong điều kiện chưa có tổ chức trong nước nào được cấp phép thì có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam quy định:

"Sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật".



