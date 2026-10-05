Không chỉ số CCCD, tài khoản VNeID, Công an cảnh báo tất cả người dân không gửi các thông tin sau qua Zalo, Messenger, SMS

Chị N.K.N và người thân đến Công an xã Khánh Hưng trình báo sự việc sau khi nhận được cuộc gọi lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau)

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo

Mới đây, Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và qua điện thoại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là kẻ lừa đảo giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan Thuế, Điện lực, ngân hàng hoặc nhân viên hỗ trợ dịch vụ công… để tạo tâm lý hoang mang, đe dọa, thao túng người dân nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Vào ngày 3/10, chị N.K.N., sinh năm 1982, thường trú tại ấp Công Nghiệp B, xã Khánh Hưng đã đến Công an xã trình báo về việc nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an, thông báo có liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật.

Đối tượng yêu cầu chị cung cấp các thông tin cá nhân như số CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng… với lý do phục vụ công tác điều tra, xác minh. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị N. không làm theo, chủ động ngắt cuộc gọi và trực tiếp đến Công an xã Khánh Hưng trình báo, xác minh thông tin.

Công an nhấn mạnh, việc chủ động kiểm chứng thông tin của chị N. là cách xử lý cần thiết khi người dân nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu giả danh cơ quan chức năng.

Bởi lẽ, trong nhiều vụ lừa đảo, sau khi tạo dựng tình huống “liên quan đến vụ án”, các đối tượng tiếp tục đe dọa bằng những thông tin như có lệnh bắt, phong tỏa tài khoản, liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền… nhằm khiến nạn nhân hoảng sợ và mất khả năng kiểm soát.

Sau đó, chúng yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tài khoản, mã xác thực hoặc chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định với lý do “xác minh”, “kiểm tra nguồn tiền”, “tạm giữ tài sản” hoặc “chuyển vào tài khoản an toàn”. Khi nạn nhân thực hiện theo, đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản hoặc tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo.

Làm gì để tránh các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại?

Trước thực trạng trên, để chủ động bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc “4 Không”.

Thứ nhất, không hoảng sợ, không làm việc theo yêu cầu bất thường qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước và thông báo có liên quan đến vụ án, vi phạm pháp luật, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng.

Các cá nhân không thực hiện các yêu cầu bất thường qua điện thoại hoặc mạng xã hội; khi cần làm việc, hãy chủ động liên hệ cơ quan chức năng để xác minh.

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Thứ hai, không chuyển tiền để “phục vụ điều tra” hoặc vào “tài khoản an toàn”. Công an nhấn mạnh, cơ quan chức năng không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do người gọi cung cấp với lý do phục vụ điều tra, xác minh hoặc chứng minh tài sản. Do đó, người dân tuyệt đối không chuyển tiền chỉ vì bị đe dọa, thúc ép qua điện thoại.

Thứ tư, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Cá nhân không nhấp vào các đường link do người lạ gửi qua Zalo, SMS, Messenger hoặc các nền tảng mạng xã hội; không cài đặt tệp ứng dụng, đặc biệt là các tệp có đuôi .apk, từ nguồn không xác định.

Người sử dụng thiết bị di động chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức và nguồn đáng tin cậy.

Thứ năm, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản và mã bảo mật. Cơ quan Công an nhấn mạnh, người dân không cung cấp số CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập hoặc thông tin liên quan đến tài khoản VNeID cho người khác qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội, kể cả khi người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng.

Cần bình tĩnh kiểm chứng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn

Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau thông tin thêm, trong trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu giả danh, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin, không chuyển tiền, không truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn. Các cá nhân chủ động ngắt kết nối và liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh thông tin.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Mỗi cá nhân cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, nhất là người cao tuổi, học sinh, sinh viên và những người ít có điều kiện tiếp cận thông tin về tội phạm trên không gian mạng.