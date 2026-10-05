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Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ địa chính hỗ trợ làm sổ đỏ

| | Kinh tế số

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ địa chính hỗ trợ làm sổ đỏ

Các đối tượng mạo danh cán bộ địa chính, cán bộ Ban quản lý dự án để lừa người dân chuyển tiền làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP.Quảng Ninh, lợi dụng chủ trương, chính sách nhân văn của thành phố trong việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trong đó có rà soát, hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp đối với những trường hợp đất nông, lâm nghiệp và đất vườn rừng chưa có sổ, một số đối tượng xấu đã cố tình mạo danh cán bộ địa chính phường/xã để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng chủ động đến tận nhà hoặc gọi điện cho những hộ gia đình có diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vườn rừng chưa được cấp bìa đỏ. Chúng tự xưng là cán bộ địa chính, cán bộ Ban quản lý dự án đang thực hiện "đợt cao điểm hỗ trợ làm sổ đỏ miễn phí hoặc giá rẻ" theo chính sách mới của Nhà nước.

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ địa chính hỗ trợ làm sổ đỏ - Ảnh 1.

Ảnh: Công an TP.Quảng Ninh

Sau khi thu thập thông tin cá nhân và giấy tờ viết tay của hộ dân, các đối tượng đưa ra thông tin giả về việc đất nằm trong quy hoạch đặc biệt, khó làm thủ tục, hoặc hứa hẹn "làm nhanh không cần qua xét duyệt". Từ đó, chúng yêu cầu người dân chuyển tiền "phí đo đạc", "phí hồ sơ", "tiền bôi trơn" từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đưa cho người dân giấy hẹn giả hoặc nhanh chóng cắt đứt liên lạc, "bốc hơi" cùng số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cơ quan Công an, mọi thủ tục kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều được thực hiện công khai, minh bạch tại Ủy ban nhân dân phường/xã hoặc Trung tâm Hành chính công/Bộ phận Một cửa.

Cán bộ địa chính không tự ý đến nhà thu tiền mặt hay yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "làm nhanh" thủ tục. Người dân không gửi hồ sơ gốc, thông tin cá nhân cho đối tượng lạ mặt tự xưng là cán bộ chuyên môn mà chưa xác minh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao tiền cho các đối tượng. Cơ quan Nhà nước chỉ thu phí, lệ phí đất đai qua phiếu thu chính thức có mã vạch/dấu đỏ tại ngân hàng hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến, không thu tiền qua tài khoản cá nhân.

Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần giữ lại tài liệu, quay phim/chụp ảnh (nếu có) và báo ngay cho Công an phường/xã hoặc UBND cấp xã nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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