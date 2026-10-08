Bắt được 3 "quái thú" khổng lồ trong ba ngày: Con lớn nhất nặng 500kg, còn phát hiện thêm 40 vật thể này

Đầu tháng 10/2026, người dân sống gần Ulu Kampung Kebuaw, khu vực Igan thuộc bang Sarawak, Malaysia, liên tục phát hiện những con "quái thú" xuất hiện trên sông Batang Igan. Tình hình trở nên đáng lo ngại khi một vật nuôi của người dân bị tấn công.

Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia, những lần xuất hiện thường xuyên của sinh vật này khiến cộng đồng địa phương bất an. Người dân sau đó đã tìm đến một nhóm chuyên xử lý động vật hoang dã để nhờ hỗ trợ.

Người đứng đầu nhóm là Jeferry Siew Seng Kwong, một thợ săn được cấp phép tại Sarawak. Ông cùng các thành viên bắt đầu chiến dịch tại khu vực này từ ngày 3/10.

Những gì xảy ra trong ba ngày tiếp theo vượt ngoài dự tính ban đầu.

Liên tiếp bắt được 3 cá thể

Ngày 4/10, nhóm của Jeferry bắt được cá thể đầu tiên, có chiều dài khoảng 2,44m.

Chỉ một ngày sau, một cá thể khác tiếp tục bị bắt. Con thứ hai lớn hơn một chút, dài khoảng 2,74m.

Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa phải mục tiêu đáng chú ý nhất trong chiến dịch.

Đến rạng sáng 6/10, nhóm tiếp tục triển khai công việc. Lần này, sinh vật họ bắt được có kích thước vượt trội hoàn toàn so với hai cá thể trước.

Theo Bernama, con vật được khống chế vào khoảng 2h30 sáng. Bốn thành viên trong nhóm của Jeferry trực tiếp tham gia chiến dịch, trong khi người dân địa phương cũng hỗ trợ.

Sau khi bắt được con vật, một vấn đề khác nhanh chóng xuất hiện là làm cách nào đưa được nó lên thuyền.

Sinh vật này quá lớn và nặng để vài người có thể dễ dàng di chuyển. Những người dân sống gần đó cuối cùng phải cùng tham gia hỗ trợ nhóm thợ săn đưa nó khỏi khu vực.

Khi kích thước được xác định, nguyên nhân khiến việc di chuyển khó khăn cũng trở nên rõ ràng.

Con vật dài tới 4,75m và có trọng lượng ước tính khoảng 500kg.

Chỉ trong ba ngày, nhóm đã bắt được tổng cộng 3 cá thể có chiều dài từ 2,44m đến 4,75m.

Danh tính của những "quái thú" được hé lộ

Ba sinh vật khiến người dân Ulu Kampung Kebuaw lo lắng thực chất đều là cá sấu.

Trong đó, cá thể lớn nhất dài 4,75m, nặng khoảng nửa tấn và được bắt vào rạng sáng 6/10. Trước chiến dịch, người dân cho biết cá sấu thường xuyên xuất hiện trong khu vực, thậm chí từng tấn công một con chó nuôi.

Chính những sự việc này khiến người dân quyết định nhờ nhóm thợ săn được cấp phép can thiệp.

Jeferry cho biết đội của ông nhận được sự phối hợp của người dân Kampung Kebuaw cũng như Tập đoàn Lâm nghiệp Sarawak trong quá trình thực hiện chiến dịch.

Tuy nhiên, việc bắt được 3 con cá sấu chưa phải phát hiện cuối cùng.

Trong lúc kiểm tra khu vực, nhóm thợ săn nhận thấy một vị trí đáng chú ý gần nơi những con cá sấu thường xuất hiện.

Tại đây, họ phát hiện một chiếc tổ.

Bên trong chiếc tổ là khoảng 40 quả trứng cá sấu. Đây chính là 40 "vật thể" được phát hiện thêm trong chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại Batang Igan.

Phát hiện này cho thấy khu vực không chỉ là nơi những cá thể trưởng thành thường xuyên xuất hiện mà còn có hoạt động sinh sản.

Người đứng đầu nhóm đã bắt hơn 100 cá thể

Theo Bernama, Jeferry Siew Seng Kwong đã được cấp giấy phép săn bắt cá sấu khoảng hai năm trước.

Trong khoảng thời gian đó, ông cùng nhóm của mình đã bắt được hơn 100 cá thể tại nhiều khu vực thuộc Sarawak, đặc biệt dọc sông Rajang và sông Igan.

Điều đáng chú ý là chiến dịch ở Kampung Kebuaw chưa phải công việc cuối cùng của nhóm trong những ngày đầu tháng 10.

Ngày 7/10, chưa đầy 24 giờ sau khi trở về từ Batang Igan, nhóm tiếp tục bắt được một con cá sấu khác trên sông Rajang gần khu vực Stabau-Salim.

Con vật này dài khoảng 4,15m và nặng hơn 400kg. Nhóm cho biết họ đã theo dấu cá thể này từ tháng 9 trước khi bắt được nó bằng móc có mồi vào sáng 7/10.

Thậm chí, Jeferry cho biết vẫn còn một cá thể khác được cho là lớn hơn đang xuất hiện tại khu vực và nhóm tiếp tục theo dõi.

Chuỗi sự việc cho thấy những con cá sấu kích thước lớn vẫn xuất hiện tại các tuyến sông của Sarawak. Riêng chiến dịch tại Batang Igan, 3 cá thể đã bị bắt chỉ trong ba ngày, với con lớn nhất nặng tới 500kg, cùng phát hiện đáng chú ý về chiếc tổ chứa khoảng 40 quả trứng.

Theo Bernama, DayakDaily, The Borneo Post