Bài toán Olympia chỉ cần phép tính tiểu học là ra kết quả nhưng lại khiến thí sinh bó tay

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi kiến thức dành cho học sinh THPT, với các câu hỏi trải rộng từ Toán học, Vật lý, Hóa học đến Văn học, Lịch sử, Địa lý và nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh kiến thức, tốc độ tư duy và khả năng xử lý câu hỏi trong thời gian ngắn cũng là yếu tố quan trọng để thí sinh giành điểm.

Trong cuộc thi Tuần 3, Tháng I, Quý II của Đường Lên Đỉnh Olympia 17, một câu hỏi Toán học trị giá 20 điểm ở phần Về đích từng khiến thí sinh rơi vào tình huống đáng chú ý. Điều đặc biệt là cách giải câu hỏi này lại khá đơn giản.

Câu hỏi được đưa ra cho thí sinh Đoàn Huỳnh Ngọc Ánh, khi ấy đang là học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM. Câu hỏi có nội dung như sau: "Hiện nay tổng số tuổi của 4 anh em Kiệt, Thảo, Dũng, Hà kém mẹ 15 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa, tổng số tuổi của 4 anh em sẽ bằng tuổi của mẹ?".

Câu hỏi nằm trong phần Về đích của thí sinh Ngọc Ánh (Ảnh chụp màn hình)

Ngọc Ánh không đưa ra được đáp án. Sau đó, Hà Việt Hoàng, học sinh trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội, bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác là 5 năm.

Trên thực tế, để giải bài toán này, thí sinh chỉ cần nhìn vào tốc độ tăng tuổi của hai bên. Sau mỗi năm, tổng tuổi của 4 anh em tăng thêm 4 tuổi, còn tuổi của mẹ tăng thêm 1 tuổi. Như vậy, khoảng cách giữa tổng tuổi của 4 anh em và tuổi mẹ được rút ngắn 3 tuổi mỗi năm.

Khoảng cách ban đầu là 15 tuổi nên thời gian cần thiết là: 15 : (4 - 1) = 5 năm. Kết luận, sau 5 năm, tổng số tuổi của 4 anh em sẽ bằng tuổi của mẹ.

Nhìn lại, đây là một bài toán không quá phức tạp về mặt cách giải, chỉ cần vận dụng phép tính cơ bản để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, trong một cuộc thi tính điểm trực tiếp, khi thí sinh phải xử lý câu hỏi trong thời gian ngắn và chịu áp lực cạnh tranh, việc một bài toán tưởng như đơn giản lại khiến người chơi "đứng hình" cũng không phải chuyện quá khó hiểu.

Đây cũng là một trong những kiểu câu hỏi khiến khán giả Olympia thích thú, bởi đôi khi thứ quyết định điểm số không chỉ nằm ở độ khó của kiến thức mà còn ở khả năng nhận ra cách giải trong vài chục giây. Còn bạn, bạn có nhớ câu hỏi nào trong Đường Lên Đỉnh Olympia từng khiến mình bất ngờ vì đề bài nhìn rất khó nhưng đáp án lại cực đơn giản, hoặc ngược lại?