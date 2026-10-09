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Tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau, khẩn trương lưu đường link, lịch sử giao dịch, đến công an gần nhất trình báo

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Công an TP Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn giả danh làm quen, dụ dỗ nạn nhân gửi hình ảnh nhạy cảm rồi đe dọa phát tán để tống tiền qua mạng.

Ngày 9/10, theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và nền tảng trực tuyến để lập tài khoản giả, chủ động kết bạn, làm quen, tạo dựng tình cảm và lòng tin với nạn nhân. Khi mối quan hệ đã trở nên thân thiết, chúng tìm cách dụ dỗ nạn nhân thực hiện video call hoặc gửi hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm.

Sau khi thu thập được những dữ liệu này, các đối tượng lập tức chuyển sang đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để đổi lấy việc không công khai hoặc phát tán hình ảnh, video cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đăng tải lên mạng xã hội. Tâm lý lo sợ bị ảnh hưởng danh dự, uy tín và các mối quan hệ khiến một số người hoảng loạn, làm theo yêu cầu của đối tượng, thậm chí tiếp tục bị đòi tiền nhiều lần.

Tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau, khẩn trương lưu đường link, lịch sử giao dịch, đến công an gần nhất trình báo- Ảnh 1.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Thủ đoạn trên không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, gây tổn thương tâm lý và ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của nạn nhân.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội; không dễ dàng tin tưởng người chưa xác minh rõ danh tính; tuyệt đối không gửi hình ảnh, video nhạy cảm hoặc thực hiện video call có nội dung riêng tư với người mới quen trên mạng. Người dân cần thiết lập chế độ bảo mật, quyền riêng tư cho tài khoản, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân và những dữ liệu có thể bị lợi dụng để uy hiếp.

Trường hợp bị đe dọa, tống tiền, người dân cần giữ bình tĩnh, không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng; lưu lại tin nhắn, tài khoản, đường link, thông tin giao dịch và các bằng chứng liên quan; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Không nên tự ý xóa dữ liệu hoặc làm theo các yêu cầu tiếp theo của đối tượng.

Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin và hình ảnh cá nhân trên không gian mạng, tránh để các mối quan hệ ảo trở thành công cụ phục vụ hành vi đe dọa, tống tiền.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Đà Nẵng

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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