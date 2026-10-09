Khu vực chuẩn bị có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới, người dân lưu ý ngay

Trong ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 7h đến 15h cùng ngày tại một số nơi vượt 100mm, trong đó trạm Hồ Thượng sông Trí (Hà Tĩnh) đạt 151,6mm, Lệ Thủy (Quảng Trị) 132,4mm.

Mưa lớn tiếp diễn trong 24-48 giờ tới

Từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tại Quảng Trị, từ chiều tối 9/10 đến đêm 10/10, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trong ngày và đêm 10/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác dông, lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong chiều tối và đêm 9/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi trên 40mm.

Từ ngày 11/10, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Trong các đợt mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực sườn dốc cũng gia tăng.

Dự báo thời tiết đêm 9 và ngày 10/10 các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 9 và ngày 10/10, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa dông. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và trung du xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng TP Huế trong đêm 9/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc gồm TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM: Nhiều mây, chiều và đêm xuất hiện mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

(Tổng hợp)