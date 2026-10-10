Khu vực chuẩn bị có mưa to đến rất to liên tục nhiều giờ

Ngày 10/10, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi vượt 150mm.

Cùng thời gian, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa trong ngày và đêm 10/10 phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 80mm trong vòng 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, ngày và đêm 10/10 có mưa rào và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong các đợt mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 10 và ngày 11/10

Hà Nội: Có mây, đêm xuất hiện mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện dông. Phía Nam trong đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau đó tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc gồm TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau đó, khu vực tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều và tối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM: Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)