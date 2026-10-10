Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một bệnh viện tại Nghệ An miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho nạn nhân vụ thảm án ở Đồng Nai

| | Sống

Bệnh viện Đa khoa 115 quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho anh Quang trong suốt quá trình phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, đại diện HĐQT - Ban Giám đốc cũng thăm hỏi ân cần và động viên anh Quang yên tâm điều trị.

Đó là bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An!

Theo thông tin từ bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, những ngày này, anh Nguyễn Viết Quang đang có mặt tại đây để bắt đầu một chặng đường mới: Phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe và từng bước tìm lại cuộc sống.

Sau những tổn thương rất nặng trong vụ thảm án tại Đồng Nai rúng động cả nước, anh Quang hiện có tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%, di chứng tổn thương gân cơ và thần kinh nặng nề, cùng những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phía trước chắc chắn còn là một hành trình dài, cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và nghị lực của chính người bệnh. Và trên hành trình ấy, anh Quang sẽ không đi một mình!

Bệnh viện Đa khoa 115 quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho anh Quang trong suốt quá trình phục hồi chức năng. (Ảnh: BV)

Miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho anh Nguyễn Viết Quang

Bệnh viện Đa khoa 115 quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho anh Quang trong suốt quá trình phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, đại diện HĐQT -Ban Giám đốc cũng thăm hỏi ân cần và động viên anh Quang yên tâm điều trị.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ bao gồm cả chi phí lưu trú tại phòng VIP, nhằm giúp anh yên tâm điều trị và có điều kiện tốt nhất trong quá trình phục hồi sức khỏe.

Bằng cả tấm lòng, tập thể Bệnh Viện 115 muốn chia sẻ với những đau thương , mất mát đã xảy ra với anh và gia đình. "Chúng tôi tin rằng: Y khoa có thể chữa lành cơ thể, nhưng sự tử tế có thể tiếp thêm sức mạnh để một người vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Sức khỏe không chỉ là điều trị bệnh, mà còn là giúp mỗi người tìm lại niềm tin để bước tiếp", đại diện bệnh viện cho hay.

Theo Tuấn Minh

Sức khỏe 24H

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa có thêm 1 trường ĐH ra mắt mô hình tiên tiến trong kỷ nguyên AI: Đang đào tạo gần 5.000 người, 5 năm liên tiếp trao học bổng đến 100% học phí cho tân sinh viên

Việt Nam vừa có thêm 1 trường ĐH ra mắt mô hình tiên tiến trong kỷ nguyên AI: Đang đào tạo gần 5.000 người, 5 năm liên tiếp trao học bổng đến 100% học phí cho tân sinh viên Nổi bật

Một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ Mỹ

Một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ Mỹ Nổi bật

Chàng trai Hà Nam lấy cô gái Bắc Phi, bố mẹ vợ cho nhà 77 tỷ nhưng anh từ chối: Câu chuyện phía sau mới đáng nói

Chàng trai Hà Nam lấy cô gái Bắc Phi, bố mẹ vợ cho nhà 77 tỷ nhưng anh từ chối: Câu chuyện phía sau mới đáng nói

16:40 , 10/10/2026
Câu trả lời từng được chấp nhận ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2005 nhưng lại không được chấp nhận năm 2017

Câu trả lời từng được chấp nhận ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2005 nhưng lại không được chấp nhận năm 2017

16:20 , 10/10/2026
Kiểm tra 1 nhà trọ, công an bắt Nguyễn Ngọc Việt SN 1983

Kiểm tra 1 nhà trọ, công an bắt Nguyễn Ngọc Việt SN 1983

16:19 , 10/10/2026
Mặc dù ăn rất ít, lượng mỡ trong cơ thể vẫn vượt quá 35%, một phụ nữ 55 tuổi đã chuyển chế độ ăn "hai món" và giảm mỡ bụng ngoạn mục

Mặc dù ăn rất ít, lượng mỡ trong cơ thể vẫn vượt quá 35%, một phụ nữ 55 tuổi đã chuyển chế độ ăn "hai món" và giảm mỡ bụng ngoạn mục

16:01 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên