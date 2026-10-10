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Mặc dù ăn rất ít, lượng mỡ trong cơ thể vẫn vượt quá 35%, một phụ nữ 55 tuổi đã chuyển chế độ ăn "hai món" và giảm mỡ bụng ngoạn mục

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Giảm cân bền vững không phải là ăn ít nhất có thể, mà là ăn đủ và đúng cách để giảm mỡ, bảo vệ khối cơ và duy trì sức khỏe lâu dài.

Dù mỗi ngày ăn rất ít, một phụ nữ 55 tuổi vẫn có tỷ lệ mỡ cơ thể vượt 35%, mỡ bụng khó giảm. Sau khi được chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn, bà không chỉ giảm cân mà còn cải thiện vóc dáng và làn da.

Ăn càng ít, mỡ bụng vẫn không giảm

Theo chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Khâu Thế Hân (Qiu Shih-Hsin), bà Lâm, 55 tuổi, tìm đến tư vấn giảm cân trong tình trạng tỷ lệ mỡ cơ thể vượt 35%, vòng bụng nhiều mỡ dù đã cố gắng ăn kiêng trong thời gian dài.

Mặc dù ăn rất ít, lượng mỡ trong cơ thể vẫn vượt quá 35%, một phụ nữ 55 tuổi đã chuyển chế độ ăn "hai món" và giảm mỡ bụng ngoạn mục- Ảnh 1.

Nhìn vào nhật ký ăn uống của bà, chuyên gia không khỏi bất ngờ. Bữa sáng chỉ có nửa quả táo, bữa trưa là rau luộc, còn bữa tối gần như bỏ hoàn toàn. Người phụ nữ cho biết bà luôn cố gắng ăn càng ít càng tốt nhưng cân nặng vẫn không giảm như mong muốn, phần mỡ quanh bụng cũng không biến mất.

Trước tình trạng này, chuyên gia dinh dưỡng nhận định vấn đề không đơn thuần nằm ở cân nặng mà còn ở cách ăn uống thiếu cân đối, khiến cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết.

Ăn kiêng cực đoan có thể khiến cơ thể mất cơ

Theo chuyên gia Khâu Thế Hân, việc cắt giảm lượng thức ăn quá mức trong thời gian dài có thể khiến cơ thể thích nghi bằng cách giảm tiêu hao năng lượng. Khi không được cung cấp đủ năng lượng và protein, cơ thể có nguy cơ mất khối cơ, ảnh hưởng đến sức mạnh và khả năng duy trì chuyển hóa.

Đây cũng là lý do một số người dù ăn rất ít vẫn khó đạt được vóc dáng mong muốn. Cân nặng không phải chỉ số duy nhất phản ánh hiệu quả giảm cân. Nếu khối cơ suy giảm trong khi lượng mỡ vẫn cao, tỷ lệ mỡ cơ thể có thể tiếp tục ở mức đáng lo ngại, ngay cả khi cân nặng không quá lớn.

Mặc dù ăn rất ít, lượng mỡ trong cơ thể vẫn vượt quá 35%, một phụ nữ 55 tuổi đã chuyển chế độ ăn "hai món" và giảm mỡ bụng ngoạn mục- Ảnh 2.

Đặc biệt, ở phụ nữ trung niên, việc duy trì khối cơ càng có ý nghĩa quan trọng. Quá trình lão hóa và những thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể tác động đến thành phần cơ thể, khiến việc kiểm soát mỡ và duy trì cơ bắp trở nên khó khăn hơn.

Thay đổi chế độ ăn, cân nặng giảm nhưng cơ thể săn gọn hơn

Thay vì tiếp tục yêu cầu bà Lâm cắt giảm khẩu phần, chuyên gia dinh dưỡng đưa ra nhiệm vụ đầu tiên là ăn đủ chất. Bà được hướng dẫn bổ sung thực phẩm giàu protein trong mỗi bữa, với lượng thịt tương đương lòng bàn tay, đồng thời cung cấp đủ chất béo có lợi.

Ban đầu, người phụ nữ khá lo lắng vì sợ ăn nhiều hơn sẽ khiến cân nặng tăng mạnh. Tuy nhiên, sau một thời gian điều chỉnh chế độ ăn, kết quả lại đi theo hướng ngược lại với nỗi lo của bà.

Cân nặng giảm khoảng 3 kg, trong khi tỷ lệ mỡ cơ thể được cải thiện đáng kể. Vóc dáng trông gọn gàng hơn, khu vực bụng cũng bớt nặng nề. Bà Lâm còn nhận thấy làn da trước đây xỉn màu trở nên tươi tắn, có sức sống hơn.

Người phụ nữ vui vẻ chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên bà nhận ra giảm cân không đồng nghĩa với việc phải nhịn ăn hay luôn sống trong cảm giác đói.

Mặc dù ăn rất ít, lượng mỡ trong cơ thể vẫn vượt quá 35%, một phụ nữ 55 tuổi đã chuyển chế độ ăn "hai món" và giảm mỡ bụng ngoạn mục- Ảnh 3.

Giảm cân không có nghĩa là phải ăn càng ít càng tốt

Câu chuyện của bà Lâm cho thấy giảm cân không nên chỉ tập trung vào việc cắt giảm khẩu phần hoặc theo đuổi con số thấp hơn trên bàn cân. Một chế độ ăn quá nghèo năng lượng và thiếu dưỡng chất có thể khiến cơ thể mất cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm quá trình kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Để kiểm soát mỡ cơ thể hiệu quả, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn cân đối, bổ sung đủ protein, chất béo có lợi, rau củ và các nhóm thực phẩm cần thiết. Bên cạnh đó, tập luyện sức mạnh phù hợp giúp duy trì khối cơ, kết hợp vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc cũng là những yếu tố quan trọng.

Cần lưu ý rằng mức năng lượng và lượng protein phù hợp còn tùy thuộc vào tuổi tác, thể trạng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của từng người. Người có bệnh lý nền hoặc cần giảm cân đáng kể nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng kế hoạch phù hợp.

Nguồn: Health 2.0

Theo HN

Thanh Niên Việt

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