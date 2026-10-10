Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện "quái thú" nặng 800kg, dài hơn 5m: Sau hơn 1 tuần theo dấu, lực lượng chức năng mới áp sát được

| | Sống

Một "quái thú" khổng lồ khiến lực lượng chức năng phải mất nhiều ngày mới tiếp cận được.

Ngày 19/4/2026, một sự việc bất thường xảy ra gần khu vực Ladang Sri Kunak, thuộc huyện Kunak, bang Sabah, Malaysia. Theo Daily Express, một người đàn ông đang thu nhặt ốc gần sông thì bất ngờ chạm trán một "quái thú" ẩn dưới nước.

Cuộc chạm trán diễn ra vào khoảng 14h. Người đàn ông bị tấn công và chịu thương tích nghiêm trọng ở chân.

Thông tin nhanh chóng được chuyển tới cơ quan chức năng. Đến ngày hôm sau, lực lượng thuộc Cơ quan Động vật hoang dã Sabah bắt đầu theo dõi khu vực nhằm xác định sinh vật đã gây ra vụ việc.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm không thể hoàn thành ngay.

Trong nhiều ngày tiếp theo, lực lượng chức năng tiếp tục giám sát khu vực sông, chờ mục tiêu xuất hiện trở lại.

Một chiếc bẫy được đặt sau nhiều ngày theo dõi

Theo Daily Express, đến ngày 25/4, tức gần một tuần sau vụ tấn công, lực lượng chức năng quyết định đặt một chiếc bẫy có mồi tại khu vực nghi con vật thường xuyên xuất hiện.

Hai ngày sau, mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện.

Ngày 27/4, lực lượng chức năng phát hiện con vật tại Sungai Ladang, Sri Kunak. Khi tiếp cận ở khoảng cách đủ gần, kích thước của sinh vật này khiến vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Malaysia.

Theo The Star, con vật dài tới 5,3m và nặng khoảng 800kg.

Như vậy, trọng lượng của nó tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ.

Đây cũng là lúc danh tính của "quái thú" khiến người đàn ông bị thương hơn một tuần trước được hé lộ.

Sinh vật này là một con cá sấu nước mặn đực có kích thước đặc biệt lớn.

"Quái thú" nặng 800kg được xử lý

Theo The Star, cá thể dài 5,3m được phát hiện tại Sungai Ladang ngày 27/4. Lực lượng kiểm lâm thuộc Cơ quan Động vật hoang dã Sabah sau đó đã bắn hạ con vật.

Việc xử lý được thực hiện sau khi cơ quan chức năng cho rằng đây chính là cá thể liên quan đến vụ tấn công người dân ngày 19/4.

Daily Express cho biết con cá sấu đực dài khoảng 17 feet 4 inch, tương đương 5,3m, và nặng khoảng 800kg.

Kích thước này vượt xa nhiều cá thể thường được người dân bắt gặp tại các khu vực sông.

Cơ quan chức năng cho biết quyết định xử lý con vật nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng sau vụ tấn công.

Người dân cũng được khuyến cáo thận trọng khi hoạt động tại những tuyến sông vốn là môi trường sống của cá sấu, đặc biệt khi câu cá, đánh bắt hoặc xuống nước.

Sabah đối mặt bài toán về những cá thể khổng lồ

Vụ bắt được cá thể nặng 800kg diễn ra trong bối cảnh vấn đề xung đột giữa con người và cá sấu đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Sabah.

Chỉ một ngày sau khi thông tin về con vật khổng lồ ở Kunak được công bố, vấn đề kiểm soát cá sấu đã được đưa ra thảo luận tại cơ quan lập pháp bang.

Theo Malay Mail, một số ý kiến đề xuất tăng cường các biện pháp quản lý tại những khu vực thường xuyên xảy ra xung đột, trong đó có việc di dời hoặc xử lý cá thể nguy hiểm trong những trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, chính quyền Sabah khẳng định không chấp nhận việc săn bắt cá sấu không có giấy phép.

Bộ trưởng Du lịch, Văn hóa và Môi trường bang Sabah Jafry Ariffin cho biết các hoạt động kiểm soát phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật nhằm vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa tránh ảnh hưởng tới hệ sinh thái.

Theo Malay Mail, riêng năm 2025, các vụ xung đột với cá sấu tại Sabah khiến 11 người tử vong và 3 người bị thương. Nhiều vụ xảy ra quanh các khu vực đồn điền dầu cọ hoặc trong lúc người dân đánh bắt cá.

Chính quyền địa phương hiện áp dụng nhiều biện pháp như cấp phép săn bắt có kiểm soát, lắp biển cảnh báo tại khu vực nguy cơ cao, tuyên truyền cho cộng đồng và theo dõi quần thể cá sấu.

Trước đó, những trường hợp cá sấu xuất hiện gần khu dân cư, điểm câu cá và khu vực sinh hoạt của người dân cũng nhiều lần được ghi nhận tại Sabah.

Vụ việc tại Kunak là một trong những trường hợp đáng chú ý nhất bởi kích thước của cá thể bị xử lý.

Từ vụ tấn công ngày 19/4, cơ quan chức năng phải mất nhiều ngày theo dõi, đặt bẫy rồi mới tiếp cận được mục tiêu vào ngày 27/4.

Khi được xác định đầy đủ, "quái thú" gây lo ngại cho người dân địa phương dài tới 5,3m và nặng khoảng 800kg, một kích thước đủ để cho thấy mức độ khó khăn khi xử lý những cá thể động vật hoang dã lớn tại các tuyến sông ở Sabah.

Theo The Star, Daily Express Malaysia, Malay Mail

Gần 300 "quái thú" cỡ lớn tràn ra khu chợ đông đúc, người dân thấp thỏm vì chúng ngày càng dạn

Theo Nguyệt Phạm

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa có thêm 1 trường ĐH ra mắt mô hình tiên tiến trong kỷ nguyên AI: Đang đào tạo gần 5.000 người, 5 năm liên tiếp trao học bổng đến 100% học phí cho tân sinh viên

Việt Nam vừa có thêm 1 trường ĐH ra mắt mô hình tiên tiến trong kỷ nguyên AI: Đang đào tạo gần 5.000 người, 5 năm liên tiếp trao học bổng đến 100% học phí cho tân sinh viên Nổi bật

Một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ Mỹ

Một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ Mỹ Nổi bật

Mặc dù ăn rất ít, lượng mỡ trong cơ thể vẫn vượt quá 35%, một phụ nữ 55 tuổi đã chuyển chế độ ăn "hai món" và giảm mỡ bụng ngoạn mục

Mặc dù ăn rất ít, lượng mỡ trong cơ thể vẫn vượt quá 35%, một phụ nữ 55 tuổi đã chuyển chế độ ăn "hai món" và giảm mỡ bụng ngoạn mục

16:01 , 10/10/2026
Vì sao thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia lại dùng chuông để giành quyền trả lời?

Vì sao thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia lại dùng chuông để giành quyền trả lời?

15:39 , 10/10/2026
Đến hẹn lai lên, hàng nghìn phụ huynh đề xuất CẤM NGAY 1 hoạt động trong trường học: "Trào lưu ngoại lai, không mang tính giáo dục"?

Đến hẹn lai lên, hàng nghìn phụ huynh đề xuất CẤM NGAY 1 hoạt động trong trường học: "Trào lưu ngoại lai, không mang tính giáo dục"?

15:20 , 10/10/2026
Vì sao tiếp viên hàng không nhìn vào giày của hành khách khi lên máy bay?

Vì sao tiếp viên hàng không nhìn vào giày của hành khách khi lên máy bay?

15:07 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên