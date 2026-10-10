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Kiểm tra 1 nhà trọ, công an bắt Nguyễn Ngọc Việt SN 1983

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Công an điều tra làm rõ và xác định Nguyễn Ngọc Diệp và Nguyễn Ngọc Việt là cùng một người.

Công an Thành phố Đồng Nai ngày 10/10/2026 cho biết, ngày 8/10, Công an xã Phước An, thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Nguyễn Ngọc Việt (sinh năm 1983), đối tượng bị truy nã về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” sau 18 năm lẩn trốn.

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về cư trú, Công an xã Phước An tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát cư trú tại các cơ sở lưu trú. Qua kiểm tra tại một nhà trọ trên địa bàn ấp Vĩnh Thanh, xã Phước An, lực lượng Công an phát hiện một trường hợp nghi vấn mang tên Nguyễn Ngọc Diệp.

Đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Việt - Ảnh: Công an Đồng Nai

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phước An xác định người này có nhiều đặc điểm trùng khớp với Nguyễn Ngọc Việt, đối tượng bị Công an thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) ra Quyết định truy nã số 38 ngày 29/7/2008 về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”. Công an xã Phước An nhanh chóng phối hợp Công an phường Nha Trang xác minh, làm rõ. Kết quả xác định Nguyễn Ngọc Diệp và Nguyễn Ngọc Việt là cùng một người.

Sau đó, Công an xã Phước An phối hợp Công an phường Nha Trang bắt giữ đối tượng tại địa bàn phường Nhơn Trạch và bàn giao cho Công an phường Nha Trang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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