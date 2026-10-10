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Người dân ghi lại cảnh tượng "nổi da gà" trên sông, nhìn kỹ mới bất ngờ

| | Sống

Cảnh tượng bất thường trên mặt sông khiến nhiều người không khỏi rùng mình, nhưng sự thật phía sau lại bắt nguồn từ một hành động quen thuộc của du khách.

Mới đây, một cảnh tượng kỳ lạ tại khu vực Hợp Giang Môn, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến nhiều du khách bất ngờ. Thay vì hình ảnh đàn cá tranh nhau thức ăn như thường thấy, mặt sông lại xuất hiện hàng loạt chiếc bánh bao trắng nổi lềnh bềnh, tạo nên khung cảnh vừa khó tin vừa gây nhiều tranh luận.

Theo truyền thông địa phương, Hợp Giang Môn là nơi giao nhau giữa sông Kim Sa và sông Mân, nổi tiếng với hoạt động tham quan, ngắm cá và cho cá ăn. Trong những ngày nghỉ lễ, lượng du khách đổ về đây tăng mạnh. Nhiều người mua bánh bao với giá khoảng 1 Nhân Dân Tệ mỗi chiếc để ném xuống sông, thu hút đàn cá.

Người dân ghi lại cảnh tượng "nổi da gà" trên sông, nhìn kỹ mới bất ngờ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, lượng thức ăn được đưa xuống nước quá lớn khiến cá không thể tiêu thụ hết. Một nữ cư dân địa phương họ Lưu cho biết, chiều 5/10, bà tận mắt chứng kiến nhiều chiếc bánh bao nổi thành từng lớp trên mặt sông. Thậm chí, có du khách mua tới 25 chiếc để cho cá ăn. Bà nhận xét, trước đây cá thường nhanh chóng ăn hết thức ăn, nhưng trong dịp lễ, số người tham gia quá đông khiến bánh bao vẫn còn nguyên trên mặt nước.

Hình ảnh mặt sông xuất hiện dày đặc những chiếc bánh bao nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Một số cư dân mạng cho rằng lượng thức ăn bị ném xuống quá lớn, đến mức cá cũng không thể ăn hết, thậm chí có người hài hước nhận xét: "Cá sắp ăn đến phát ngán".

Người dân ghi lại cảnh tượng "nổi da gà" trên sông, nhìn kỹ mới bất ngờ - Ảnh 2.

Ngay sau đó những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng việc cho cá ăn đã vượt quá mức cần thiết, thậm chí hài hước bình luận rằng đàn cá có lẽ đã ngán bánh bao.

Trước tình trạng này, ngày 6/10, đại diện chính quyền địa phương cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tìm hướng xử lý. Các đơn vị quản lý đô thị và cảnh quan cũng dự kiến tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo du khách không tùy tiện cho cá ăn với số lượng lớn.

Đáng chú ý, khu vực sông Nghi Tân nằm trong phạm vi Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia về các loài cá quý hiếm, đặc hữu ở thượng nguồn sông Trường Giang. Việc đưa quá nhiều thức ăn xuống sông không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất cân bằng sinh thái, tác động đến sức khỏe của các loài cá.

Sự việc là lời nhắc nhở rằng những hành động tưởng chừng vô hại khi du lịch cũng có thể gây ra hệ quả đáng kể nếu diễn ra trên quy mô lớn. Cho cá ăn có thể là một trải nghiệm thú vị, nhưng du khách cần thực hiện đúng cách, vừa bảo vệ môi trường, vừa góp phần gìn giữ cảnh quan tự nhiên tại các điểm tham quan.


Theo Trúc Chi

Người đưa tin

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