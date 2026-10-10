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VIDEO: Thót tim khoảnh khắc giải cứu bé trai rơi xuống khe hở sân ga tàu

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Một cảnh sát đã lập tức lao tới cùng cha mẹ của bé kéo em lên nơi an toàn.

Ngày 5/10 vừa qua, một bé trai đã vô tình ngã xuống khe hở giữa tàu và sân ga trong lúc bước lên chuyến tàu G8645 tại Ga đường sắt Đông Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Anh Li Yanrong, một cảnh sát đường sắt đang tuần tra gần đó, đã lập tức lao tới cùng cha mẹ của bé kéo em lên nơi an toàn. Nhân viên y tế sau đó đã kiểm tra cho đứa trẻ và xác định em không bị thương tích nghiêm trọng. Bé đã tiếp tục hành trình cùng gia đình.

Video do nhân chứng ghi lại

Cảnh sát đường sắt nhắc nhở hành khách đi cùng trẻ em cần chú ý quan sát trẻ cẩn thận khi lên xuống tàu và luôn chú ý khoảng trống sân ga.

Nguồn: Stomp

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Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

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