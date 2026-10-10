Đứa trẻ như nào khi lớn lên sẽ giỏi KIẾM TIỀN hơn? Theo dõi 745 học sinh trong 40 năm, các nhà nghiên cứu đưa ra đáp án gây sốc!

* Bài viết trích từ cuốn sách “Những điều về tiền bạc bạn không thể không biết: Tâm lý học tiền bạc đảo ngược những quan niệm thông thường”, Nhà xuất bản Hà Như (Trung Quốc)

Đứa trẻ như thế nào khi lớn lên sẽ giỏi kiếm tiền hơn?

Thông thường, mọi người cho rằng những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời sẽ có nhiều triển vọng khi trưởng thành. Nhưng ít ai nghĩ rằng những đứa trẻ nghịch ngợm, đôi khi khiến người khác khó chịu, cũng có thể kiếm được nhiều tiền, thậm chí còn nhiều hơn những đứa trẻ luôn vâng lời.

Vậy kiểu trẻ nào có khả năng kiếm được nhiều tiền trong tương lai? Đó là những học sinh luôn nằm trong top 10 của lớp, khiến cha mẹ tự hào? Những đứa trẻ ngoan ngoãn, tuân thủ kỷ luật và luôn nghe theo lời người lớn? Những đứa trẻ tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác? Hay những đứa trẻ nghịch ngợm, thích gây rối và không dễ bị quản thúc?

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Nghiên cứu 40 năm đưa ra câu trả lời

Một nghiên cứu từng được công bố trên tạp chí tâm lý học Developmental Psychology đã theo dõi 745 học sinh lớp 6 trong suốt 40 năm.

Các nhà nghiên cứu sử dụng thang đo tính cách MAGRIP để đánh giá chỉ số IQ, tính cách, thành tích học tập và điều kiện sống của những học sinh này. Một số câu hỏi được đưa ra như: “Bạn có cho rằng mình cần làm những việc mà một học sinh nên làm không?” hay “Bạn có chăm chỉ, nghiêm túc làm bài tập về nhà không?”.

Trong đó, một chỉ số đáng chú ý là “coi thường và phá vỡ quy tắc”, với những câu hỏi như “Bạn đã từng cãi lời mẹ chưa?”. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn yêu cầu giáo viên đánh giá mức độ chăm chỉ của học sinh. Sau 40 năm, nhóm nghiên cứu tiếp tục khảo sát những người tham gia. Họ được hỏi về mức độ thành công trong sự nghiệp và thu nhập bình quân hằng tháng.

Thông qua phân tích hồi quy, các nhà nghiên cứu nhận thấy chỉ số “coi thường và phá vỡ quy tắc” khi còn học tiểu học có mối tương quan thuận với thu nhập của những người này sau 40 năm. Ngoài số năm học và chỉ số IQ, đây là một trong những yếu tố có mối liên hệ đáng kể nhất với thu nhập. Đáng chú ý, nhóm có thu nhập cao nhất lại là những đứa trẻ từng nghịch ngợm và không quá nghe lời khi còn nhỏ.

Một đứa trẻ dám hỏi lại khi thấy quy định bất hợp lý, biết bảo vệ quan điểm và không dễ dàng làm theo số đông có thể đang thể hiện sự độc lập trong suy nghĩ. Những phẩm chất này có thể hữu ích khi giải quyết vấn đề, đàm phán hay nắm bắt cơ hội.

Có không ít trường hợp từng là những đứa trẻ khiến người lớn đau đầu nhưng khi trưởng thành lại đạt được thành công. Người ta thường mô tả họ là những người “quay đầu là bờ”, như thể họ thành công nhờ thay đổi bản thân sau khi lớn lên. Nhưng liệu có thực sự như vậy? Trong số những người trưởng thành, người có tính cách hiền lành, dễ mến dễ thành công hơn, hay những người không quá dễ chịu với người khác lại có lợi thế hơn?

Người khó tính có thể kiếm nhiều tiền hơn người dễ mến?

Trong một nghiên cứu công bố năm 2012 trên tạp chí Journal of Personality and Social Psychology, giáo sư Judge thuộc Trường Kinh doanh Mendoza, Đại học Notre Dame (Mỹ), cùng các cộng sự phát hiện rằng những người khó gần có xu hướng kiếm được nhiều tiền hơn những người dễ mến, đặc biệt là nam giới.

Theo nghiên cứu, với nam giới, mỗi điểm tăng thêm trong chỉ số khó mến trên thang điểm 5 tương ứng với mức tăng 6.958,08 USD trong thu nhập hằng năm, tương đương khoảng 225.326 Đài tệ.

Các nhà nghiên cứu khảo sát 560 người có điều kiện công việc tương tự nhau, đánh giá mức độ dễ mến, ổn định cảm xúc và hướng ngoại của họ dựa trên mô hình Năm yếu tố tính cách (Big Five).

Trong mô hình này, tính dễ mến phản ánh mức độ thân thiện và hòa hợp với người khác. Người có điểm số cao thường nhiệt tình, giàu lòng trắc ẩn, quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh và có cách nói năng, hành xử khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn xem xét trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, thời gian làm việc và các yếu tố liên quan, sau đó hỏi người tham gia về thu nhập trước thuế hằng năm.

Kết quả cho thấy, khi trình độ học vấn và nền tảng công việc tương đương nhau, những người có mức độ dễ mến càng cao lại có thu nhập trung bình càng thấp. Nói cách khác, trong mẫu nghiên cứu này, những người dễ hòa hợp với người khác không có lợi thế về thu nhập so với nhóm ít dễ mến hơn.

Hiện tượng này thể hiện rõ hơn ở nam giới. Nam giới có mức độ dễ mến thấp hơn trung bình có thu nhập hằng năm cao hơn 18,31% so với nhóm có mức độ dễ mến cao hơn trung bình, tương đương khoảng 9.772 USD. Trong khi đó, ở nữ giới, mức chênh lệch này là 5,47%, tương đương khoảng 1.828 USD. Xét riêng về thu nhập, những người dễ mến không hẳn có lợi thế, đặc biệt là nhóm đàn ông có tính cách ôn hòa, nhiệt tình và tốt bụng.

Vì sao người dễ mến lại không có lợi thế về thu nhập?

Người dễ mến thường được yêu quý hơn, vậy tại sao khả năng kiếm tiền của họ lại có vẻ không bằng những người kém thân thiện?

Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể liên quan đến mục tiêu và những ưu tiên trong công việc. Vì thế, họ tiếp tục khảo sát 1.961 người đang đi làm. Ngoài việc đánh giá tính cách và thu nhập, nhóm nghiên cứu còn đặt những câu hỏi như: “Bạn có cho rằng kiếm tiền là điều quan trọng nhất trong công việc không?” hay “Bạn thích trò chuyện, tâm sự với gia đình và bạn bè đến mức nào?”.

Kết quả cho thấy mức độ coi trọng tiền bạc có mối liên hệ với giới tính, tính dễ mến và thu nhập. Những người có mức độ dễ mến thấp thường coi trọng việc kiếm tiền hơn. Đồng thời, mức độ dễ mến trung bình của nam giới trong mẫu nghiên cứu cũng thấp hơn nữ giới.

Điều này gợi ý rằng người dễ mến có thể kiếm được ít tiền hơn không hẳn vì họ thiếu năng lực, mà bởi họ dành nhiều sự quan tâm hơn cho các mối quan hệ. Ngược lại, những người ít dễ mến có thể đặt mục tiêu tài chính lên vị trí ưu tiên cao hơn.

Tuy nhiên, thu nhập không phải thước đo duy nhất của một cuộc sống thành công. Mặc dù những người có tính cách dễ mến có thể không chiếm ưu thế về thu nhập trong nghiên cứu, họ lại có lợi thế ở những khía cạnh khác trong đời sống xã hội. Điều này mang đến cho họ những lợi ích gì?

Các nhà nghiên cứu tiếp tục đánh giá mức độ hài lòng với cuộc sống, áp lực tâm lý, mức độ tham gia các hoạt động xã hội và độ rộng của mạng lưới quan hệ. Kết quả cho thấy những người có mức độ dễ mến cao thường hài lòng với cuộc sống hơn, ít chịu áp lực hơn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hơn và có mạng lưới bạn bè rộng hơn.

Nói cách khác, một tính cách giúp con người dễ hòa hợp với người khác có thể không đem lại lợi thế rõ rệt về thu nhập, nhưng lại gắn với nhiều khía cạnh tích cực trong đời sống cá nhân và xã hội.